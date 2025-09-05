Precio de la luz hoy, viernes 5 de septiembre, por horas: aprovecha esta tarde para encender tus aparatos

El precio de la luz sigue estable este viernes 5 de septiembre de 2025. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el megavatio hora se ha quedado cotizando en una media de 55,32 euros, lo que es una cifra muy similar a la registrada este jueves, cuando fue medio punto porcentual más.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 5 de septiembre?

Como es habitual, el precio de la luz en el pool eléctrico se acaba viniendo arriba en las últimas horas del día, cuando ya está anocheciendo. Por eso la peor hora para encender tus electrodomésticos de alto consumo será entre las 21:00 y las 22:00 horas de este viernes 5 de septiembre: será en ese momento cuando el megavatio (MWh) hora supere los 107,10 euros.

De nuevo habrá una amplia franja entre las 12:00 del mediodía y las 19:00 de la tarde para aprovechar que en el mercado mayorista la luz se tasó por debajo de los 10 euros el megavatio hora. El momento más barato del día será entre las 15:00 y las 16:00, cuando el MWh esté a 0,65 euros.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 5 de septiembre