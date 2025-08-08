Precio de la luz hoy, viernes 8 de agosto, por horas: atento a las horas centrales del día

El calor no, pero el precio de la luz sí da un ligero respiro a los consumidores españoles este viernes 8 de agosto. El precio medio en el mercado mayorista de la luz será de 74,09 euros por megavatio hora (MWh), según los datos que ha ofrecido el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Se trata de un descenso con respecto al precio medio de 84,06 euros/MWh que se registró para este jueves 7 de agosto, con lo que aunque el precio sigue siendo elevado en comparación con lo visto hasta ahora en lo que va de mes, poder enfriar tu hogar o poner la lavadora ahora que llega el fin de semana saldrá algo más rentable.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 8 de agosto?

Es importante atender a los picos y valles que dicta el OMIE para saber cuándo es el mejor momento para encender los electrodomésticos. En este sentido, queda claro que el momento a evitar será entre las 21:00 y las 22:00 horas, ya que se pagará el megavatio hora a 136,87 euros.

El momento más propicio para encender tus electrodomésticos o directamente enchufar el aire acondicionado será, sin embargo, entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando el MWh estará en tan solo 74 céntimos de euro.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 8 de agosto