Los precios aceleran su escalada: alcanzan el 3,1%, su nivel más alto en 16 meses

La escalada de los precios continúa sin dar tregua y cerró octubre con un nuevo incremento de la inflación, que alcanzó el 3,1%, una décima más que el mes anterior, lo que confirma que los precios ya crecen a su nivel más elevado en 16 meses , desde el mes de julio de 2024, encadenando así cinco meses al alza -a excepción de agosto, que se mantuvo estable- desde el mínimo del 2% alcanzado el pasado mes de mayo.

Así lo confirma el Instituto Nacional de Estadística (INE), que estima la causa principal de este aumento del IPC al "efecto escalón" producido por los precios de los productos energéticos y del transporte -principalmente de los vuelos internacionales y del transporte en tren-, que bajaron menos que en el mismo mes del año pasado, y al impulso de varios productos básicos de la cesta de la compra, sobre todo de frutas, café, pollo y, sobre todo, los huevos y el aceite de oliva, que apenas vieron compensada su subida con el pequeño descenso de las legumbres y hortalizas frescas, el pan o los lácteos.

En cuanto a la electricidad, la aceleración del IPC se ha debido principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 7,5%, debido a una mayor subida de los precios de la luz respecto a octubre de 2024.

Esta tasa mantiene a España muy lejos de las cifras medias de la eurozona, pese a que el mes pasado la eurozona dejó atrás tres meses de estabilidad en el 2% y elevó su inflación media al 2,2%, en máximos desde abril. Con este repunte de octubre, se amplía la brecha negativa entre nuestro país y los 20. Asimismo, en el conjunto de la Unión Europea la tasa de inflación interanual de septiembre alcanzó el 2,6% desde el 2,4% de agosto, el mayor incremento de los precios desde febrero.

La inflación subyacente -que excluye la energía y los alimentos no elaborados- mantiene también la senda alcista y se eleva una décima por encima de la septiembre, y alcanza el 2,5%, su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó en el 2,6%. Este dato, referente para el Banco Central Europeo (BCE) en su toma de decisiones de política monetaria, rompió el mes pasado con la estabilidad que mantenía desde hace cuatro meses en la eurozona y repuntó una décima en septiembre, hasta el 2,4%. su mayor dato desde abril, según datos de septiembre de la oficina estadística de la UE, Eurostat

