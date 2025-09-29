Los precios, disparados de nuevo: suben un 2,9% en septiembre y el IPC marca su nivel más alto desde febrero

La subida de precios no da tregua y septiembre cerrará con un nuevo incremento de la inflación, para situarse en el 2,9%, dos décimas más que el mes anterior, lo que confirma que los precios ya crecen a su nivel más elevado desde febrero, según el indicador adelantado del IPC. Encadenaría asícuatro meses al alza -a excepción de agosto, que se mantuvo estable- desde el mínimo alcanzado en mayo (2%).

El INE refleja que esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente "por los efectos base de los carburantes y, en menor medida, por la subida del precio de la electricidad, que crecen por encima de lo que lo hizo hace un año, y por lo alimentos.

La inflación subyacente -que excluye la energía y los alimentos no elaborados- mantiene una curva contraria y sigue con su senda descendente hacia el objetivo marcado por el Banco Central Europeo, tras caer una décima frente a la tasa de agosto, hasta el 2,3% en términos interanuales.

La tasa de variación anual estimada del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) aumentó tres décimas y alcanzó el 3%. La tasa anual estimada de la inflación subyacente del IPCA se situó en el 2,4%.

En tasa mensual, los precios de consumo registran en septiembre una tasa del -0,4% respecto al mes de agosto. La variación mensual estimada del IPCA fue del 0,1%. El dato definitivo del IPC de septiembre se conocerá el próximo 15 de octubre.