La presión fiscal en España se dispara al 36,7% y crece el triple que en la OCDE

El incremento de la presión fiscal y el desequilibrio que ejerce sobre las finanzas públicas el excesivo gasto público ha impactado de manera negativa en las cuentas de los Estados. Este empujón impositivo despegó en una veintena de países de la OCDE, gracias al aumento de la recaudación tributaria, sobre todo por IRPF y por cotizaciones sociales, pero fue especialmente significativo en España, en el que esta presión fiscal ha aumentado hasta el 36,7% del PIB, 5,53 puntos más en menos de tres lustros, lo que significa más del doble del crecimiento medio de 2,54 puntos en ese periodo en la OCDE (34,1%). Sin embargo, este despegue es incluso más pronunciado si la horquilla se ensancha a lo que va de siglo, ya que en el año 2000 en la OCDE esa presión fiscal estaba en el 33,1% -en España era del 32,9%- , mientras que en 2024 la organización alcanzó el 34,1% mientras en nuestro país la variable se había incrementado el triple, en 3,6 puntos porcentuales, frente a los 1,2 de la OCDE.

Así lo constata su último informe de Estadísticas Tributarias, que señala que la presión fiscal ha tenido casi un crecimiento constante hasta el año 2021, para moderarse después y volver a incrementarse con fuerza en 2024. Según los datos preliminares para el ejercicio aportado por el organismo, este último impulso se confirmó con el crecimiento de la ratio media de ingresos sobre el PIB, que pasó del 33,7% de 2023 a la marca histórica del 34,1% del año siguiente en la OCDE, pero en España se ha situado incluso 2,6 puntos porcentuales por encima de esa cota máxima de las economías avanzadas. Por tanto, con esta proporción entre impuestos y PIB del 36,7%, la presión fiscal en España el año pasado seguía por encima de la media del 'think tank'.

Desde 2010, España es el único de los grandes países europeos en los que se ha registrado un incremento tan fuerte. Mientras en Alemania la progresión en esos 14 años ha sido de 2,85 puntos porcentuales al 38% del PIB; en Francia de 1,22 puntos al 43,5%; en Italia de 1,06 puntos al 42,8%; o en el Reino Unido de 2,32 puntos al 34,4%, en

España se ha vivido el séptimo ascenso más pronunciado, pero solo sobre economías menores, en las que la presión impositiva era muy reducida, como Eslovaquia, en la que creció 7,67 puntos porcentuales, Grecia (7,43 puntos), Luxemburgo (5,81) y Letonia (5,71 puntos). El informe indica que la presión fiscal solo disminuyó sobre todo en Suecia (1,71 puntos, al 41,4%), Hungría (2,55 puntos, al 34,4%) y, sobre todo, en Irlanda (6,05 puntos al 21,7%).

En la UE, todos los miembros están por encima del 34%, salvo Irlanda, que ha preferido apostar por frenar el fervor impositivo para atraer inversiones de la mayoría de multinacionales, sobre todo tecnológicas, que han implantado allí su sede por las ventajas fiscales. Suiza es otro ejemplo de fiscalidad reducida, con un 27,2% en 2024, para cumplir con su tradicional captación de capitales internacionales. Finalmente, lidera el ranking de menos fiscalidad Estados Unidos, con un 25,6%.

En el lado contrario, Dinamarca vuelve a repetir como el país de la OCDE con mayor presión fiscal, con un 45,2 % de su PIB (1,2 puntos más que en 2023), seguido de nuevo por Francia con un 43,5% -que sin embargo la ha reducido cuatro décimas-, Austria, con un 43,4 % -ocho décimas más-, Italia con un 42,8 % (1,3 puntos más) y Bélgica con un 42,6%, siete décimas más.

El informe también señala que los ingresos que más peso han ganado sobre el dato global de la recaudación tributaria en España son el IRPF, con un 24,4%, y el IVA, con el 17,6%. Sin embargo, han sido las cotizaciones a la Seguridad Social las que despegado con mayor fuerza, hasta el 34,7%, siendo las empresas las que han asumido casi en su totalidad este aumento, aunque la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ha elevado la aportación del trabajador. Aunque la distribución de la recaudación es similar en casi todos los 38 países integrados la OCDE, el dato que determina la presión real es mucho mayor en España "por la elevada heterogeneidad que existe tanto en términos de estructura económica y demográfica como de modelo de Estado", señalan el organismo.

Las cotizaciones a la Seguridad Social solo de los empleadores superaron el 25% de media de los ingresos fiscales totales en España (25,9%) y Chequia (28%), mientras que Dinamarca y Chile registraron las cuotas más bajas, con un 0,1% y un 0,3% de los ingresos totales, respectivamente.

Respecto al impuesto de Sociedades, que llegó a suponer un 11,3% del total de los ingresos fiscales en 2007 de los países de la OCDE, justo antes de la Gran Recesión, superó esa marca en 2022, para alcanzar el 12% en 2022, cota que apenas se movió al año siguiente (11,9%), último dato consignado por el informe. En el caso de España, ese impuesto que pagan las empresas por sus beneficios supuso el 8% de la recaudación fiscal en 2023.

En el impuesto de Patrimonio existe una mayor disparidad. En el conjunto del organismo representó un 5,1% en 2023, aunque su peso va desde el 1% en República Checa, Lituania y Estonia a más al 11,5% en Corea del Sur, Estados Unidos (11,3%), Israel (10,7%) y el Reino Unido (10,5%). España se sitúa un décima por encima de la media con el 6,2 %.