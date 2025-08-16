El primer chef con Inteligencia Artificial abrirá un restaurante en Dubái

La empresa innovadora en tecnología culinaria UMAI, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ha presentado Chef Aiman, el primer chef con inteligencia artificial (IA) totalmente integrada, capaz de crear menús, diseñar recetas, recomendar ingredientes y gestionar operaciones de cocina.

El proyecto dará un paso más este verano con la apertura en el centro de Dubái del restaurante japonés WOOHOO, que será codirigido por esta IA junto al chef de renombre internacional Reif Othman.

A diferencia de otros sistemas de IA limitados a procesos internos o atención al cliente, este asistente se presenta como creativo, curioso y con opiniones definidas, con capacidad para ajustar sus propuestas culinarias en función de la temporada, el contexto cultural y hasta el estado de ánimo de los comensales.

La colaboración con Reif Othman, reconocido por su trabajo en Zuma y actualmente al frente de REIF Japanese Kushiyaki, unirá la precisión de los datos con la creatividad humana. "Como primer chef de IA del mundo nacido en Dubái, no cocino con ego ni emociones, sino con datos", afirmó a Europa Press el propio Chef Aiman en una de sus intervenciones públicas.

El restaurante WOOHOO, gestionado por Gastronaut Hospitality, se perfila como un hito mundial: será la primera vez que una IA participe activamente en el diseño y ejecución de una experiencia gastronómica junto a un chef de nivel Michelin.

Programado de forma ética y con una interfaz culinaria propia, Chef Aiman cuenta con sistemas de retroalimentación en tiempo real para garantizar seguridad, transparencia y calidad. Según UMAI, todas las decisiones se registran, prueban y perfeccionan, con el objetivo de ofrecer innovación acompañada de confianza.

El lanzamiento se enmarca en la estrategia del Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) para consolidar la posición de la ciudad como centro global de innovación, turismo y negocios, en línea con la Agenda Económica de Dubái, D33, que aspira a duplicar el tamaño de la economía del emirato para 2033.