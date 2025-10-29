Privel, nuevo punto de encuentro del mundo de la marca privada

Ifema Madrid anuncia la celebración de una nueva feria profesional que nace con el objetivo de servir de plataforma de negocio para impulsar la formación de alianzas estratégicas entre fabricantes de marca de distribuidor y retailers, estableciendo conexiones que potenciarán la oferta de productos exclusivos y de calidad.

Privel, como se denomina el Salón, reunirá los días 5 y 6 de noviembre en el Pabellón 7 del Recinto Ferial a más de 270 empresas participantes que quedarán divididas en dos grandes áreas: Food con un 61% de representación, y Non Food con un 39%. La feria se perfila como plataforma estratégica para todos los actores de la marca privada (MDD), con especial foco en mercados de Europa, América Latina y Norte de África.

En un contexto inflacionario y proteccionista, la categoría de MDD es una opción muy atractiva para consumidores y distribuidores de señalizar productos de calidad con la garantía de la marca de la cadena de distribución como referencia.

El programa incluye encuentros B2B entre expositores y retailers Ifema Madrid Ifema Madrid

Área de exposición

Dentro de la zona de exposición, el área Food contará con la presencia de empresas con productos alimenticios, incluyendo aperitivos, panadería, bollería, confitería, productos agrícolas y secundarios, condimentos, bebidas, refrigerados, alimentos frescos, lácteos y derivados, conservas, alimentación seca, y comidas preparadas. Por su parte, la sección Non Food incluye todo lo relacionado con productos de limpieza y cuidado del hogar, perfumería, higiene, cuidado personal, textiles, menaje y bazar, así como alimentos y accesorios para mascotas, entre otros.

Durante las dos jornadas, el programa de compradores y encuentros B2B facilitará el desarrollo de encuentros entre expositores y retailers, tanto nacionales como internacionales, con foco especial en Latinoamérica. Más de 300 compradores internacionales de 27 países participarán, conectando a los principales tomadores de decisiones en un momento crucial para la expansión y el fortalecimiento de la marca privada, promoviendo además la apertura hacia nuevos mercados.

Los días 5 y 6 de noviembre, Privel acogerá también un Programa con más de 300 compradores

Iberoamérica, con sus 22 países y 700 millones de consumidores es una región de gran peso en el comercio minorista. Según María Naranjo Crespo, directora de Industria Agroalimentaria de ICEX, «Privel ofrece una oportunidad única para que las empresas españolas puedan posicionarse a nivel internacional.

Congreso y programa Privel

Además, tendrá lugar el primer Congreso Privel de Marca Privada, el punto de encuentro para conectar con los líderes del sector. Organizado por Alimarket y patrocinado por Laboratorios Vinfer, Tosca, Circana y LPR, acogerá un completo programa de ponencias sobre el ecosistema de la marca privada, abordando los siguientes aspectos: análisis y estrategias clave; gestión de la innovación; relación fabricante-distribuidor; gestión e importancia de la cadena de suministro; inteligencia comercial y de cliente; y análisis de tendencias emergentes, incluyendo la personalización de productos.

Dentro del área de exposición habrá zona Food y Non Food AdobeStock AdobeStock

Para Sergio Resille, director General de Publicaciones Alimarket y miembro del Comité Organizador de Privel, «la cuota de mercado de la marca privada en el mercado español y europeo está en unos niveles históricos y cada vez es más complicado que las compañías puedan introducir sus marcas de fabricante, o sus marcas privadas. En este escenario, abrazar la internacionalización se convierte en una necesidad estratégica ineludible para seguir creciendo. Es por ello que Privel nace con una clara vocación internacional», concluye Resille.

Según datos de Kantar, el mercado de marca de distribuidor MDD está creciendo a doble dígito en todo el mundo y en Iberoamérica a más del 20%. Con la celebración de Privel, Ifema Madrid habilita un espacio de oportunidades comerciales para el mercado nacional e internacional, donde retailers y fabricantes puedan construir relaciones estratégicas a largo plazo, permitiendo la expansión a nivel global.