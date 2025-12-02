Los problemas del A320 golpean a la columna vertebral de Airbus

Los problemas que han aflorado públicamente en los últimos días en el modelo A320 de Airbus, el más exitoso de la compañía, son una seria amenaza para la columna vertebral del negocio de aviones comerciales del consorcio aeronáutico europeo. Aunque la compañía aseguró a primera hora de la mañana de ayer que ya había prácticamente solucionado los problemas que anunció el viernes en 6.000 aparatos A320neo derivados de la intensa radiación solar, que podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo; las cosas se volvieron a complicar para la compañía a media mañana.

Al filo de las doce horas, Reuters reportó que el consorcio europeo había descubierto un problema de calidad industrial que afecta a los paneles del fuselaje de varias docenas de aviones de la familia A320. Un par de horas después, el propio consorcio reconoció el problema, aunque lo acotó a «un número limitado» de paneles metálicos de los aviones de la familia A320 de pasillo único que están pendientes de entregar a sus clientes.

Airbus, que no detalló el número de aviones afectados, aclaró que el defecto viene de un proveedor y que está inspeccionando todos los potenciales afectados. Igualmente, puntualizó que sabe que sólo una parte de ellos necesitarán algún tipo de intervención. El consorcio enfatizó que los paneles de nueva producción cumplen con todos los requisitos.

Las explicaciones de Airbus sobre su problema con los paneles del fuselaje no le libraron, sin embargo, de sufrir un severo castigo en bolsa. Sus acciones cayeron un 5,8%, hasta los 193 euros -lo que representa una pérdida de 9.404 millones de euros-, aunque en algunos momentos de la sesión llegaron a hacerlo un 8,7%.

La familia A320, concebida para rutas de corto y medio radio, constituye la columna vertebral de la división de aviación comercial de Airbus, como ponen de manifiesto los números. El pasado año, el consorcio entregó 602 aeronaves de la A320 Family de un total de 766 aviones comerciales que despachó. Es decir, que el 79% de su negocio de aviación comercial, que facturó 50.660 millones de euros, dependió de este modelo.

En cuanto a los pedidos, Airbus recibió encargos en firme para fabricar 826 aviones, de los que 615 eran de la familia A320.

El modelo se ha convertido en tal éxito para la compañía que el año pasado desbancó al rival con el que compite, el Boeing 737, como el avión con más entregas. Desde su creación hasta abril de 2025, el A320 acumulaba un total de 19.233 órdenes, de las que 11.127 correspondían a la A320neo Family. En el «backlog» (pedidos pendientes de entrega) a comienzos de 2025 casi un 72% correspondía al A321neo.

Los problemas le llegan a Airbus en un momento en el que el fabricante europeo está exigido para cumplir con el objetivo de entregas que se ha marcado. La compañía habría entregado en noviembre 72 aparatos, con lo que suma 657 en lo que va de ejercicio.

El consorcio se ha fijado como meta alcanzar las 820 entregas en este ejercicio, lo que implicaría que tendría que más que duplicar la cadencia que logró el pasado mes de noviembre.

«Alcanzar la cifra de entregas de 2025 ya era un reto considerable para Airbus, por lo que estos problemas de fuselaje no podrían haber llegado en peor momento», aseguró Rob Stallard, el experto aeroespacial de Vertical Research Partners, en una nota.

El año pasado, la compañía ya se quedó por debajo del listón que se había marcado con las 766 aeronaves que entregó.

Con unas ventas que aumentaron un 7% en los nueves primeros meses, hasta los 47.436 millones de euros, y un resultado operativo de 3.365 millones, con un alza del 25%, el resultado neto de Airbus se disparó un 46% y marcó 2.641 millones a septiembre.

Además de las 820 entregas, el consorcio ha incluido en sus previsiones para el conjunto del año 2025 un resultado operativo ajustado de 7.000 millones de euros (4.146 millones a septiembre, con una mejora del 48%), y un flujo libre de caja antes de la financiación a clientes de 4.500 millones de euros.