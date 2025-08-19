El progreso por la paz en Ucrania impulsa al Ibex 35

La evolución de los mercados vuelve a estar condicionada por las conversaciones de paz en Ucrania. A la espera de avances en las negociaciones entre Kiev y Moscú, la semana se desarrolla con relativa tranquilidad, marcada por la inminente temporada de resultados empresariales y la reunión del viernes en Jackson Hole. Toda la atención está puesta en la comparecencia de Jerome Powell, su última como presidente de la Reserva Federal, en la que podría adoptar un tono más firme de lo previsto para reafirmar la independencia del organismo.

En España, el Ibex 35 mantiene el tono positivo y supera los 15.300 puntos, apoyado por el repunte de valores cíclicos como los ligados a materias primas, turismo, consumo y banca. Una vez más, Arcelormittal lidera las subidas, siendo uno de los valores más sensibles al desenlace de la guerra en Ucrania y a las reuniones en Washington.

También destacan las utilities y las compañías de renovables, con Solaria ganando protagonismo en el sector energético.

Por el contrario, Indra se sitúa entre los valores más débiles. El avance de las negociaciones de paz reduce las expectativas de crecimiento en el sector de defensa, lastrando la cotización de estas empresas en España y en Europa. A su vez, Grifols se encuentra entre los peores valores del día, tras recogida de beneficios por parte de los inversores, motivada por las recientes subidas apoyadas en su dividendo y resultados.

En Wall Street, el mercado se muestra indeciso, con la tecnología presionando a la baja los índices. Hoy arrancaron los resultados de los grandes minoristas: Home Depot avanza con fuerza tras mantener sus previsiones anuales pese a ventas débiles, mientras que Intel registra un fuerte impulso tras recibir una inversión de 2.000 millones de dólares de SoftBank y la posible adquisición de hasta un 10% por parte del gobierno de EE. UU. La noticia supone un respiro para la tecnológica, que en los últimos dos años había perdido la mitad de su valor y afrontaba dudas sobre su proyecto en Ohio y un severo ajuste de plantilla.

Por otro lado, S&P Global Ratings señaló que los ingresos por aranceles ayudarán a compensar la rebaja de impuestos en EE. UU., permitiendo mantener su calificación crediticia.

En el resto de mercados se perciben pocos movimientos: las materias primas se mantienen estables, salvo el petróleo, que cae ante el temor a un incremento de la oferta rusa si avanza la paz en Ucrania. También retrocede el oro, debilitado por un contexto geopolítico más estable. Por su parte, el bitcoin consolida posiciones a la espera de Jackson Hole y de nuevos catalizadores que lo impulsen hacia máximos.

Manuel Pinto, analista