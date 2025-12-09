¿Puede tu empresa obligarte a coger vacaciones en Navidad? El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores lo deja claro

Diciembre ya está aquí y con él llega la cuenta atrás para que comience la Navidad. El encendido de luces, los mercadillos, los villancicos, los turrones o incluso la compra de lotería forman parte de las tradiciones que marcan una de las épocas más especiales del año en nuestro país. Para muchos trabajadores, estas fiestas son la ocasión perfecta para desconectar y disfrutar de un merecido descanso junto a familiares y amigos. Sin embargo, otros prefieren reservar sus días libres para otro momento del año y se preguntan si su empresa puede obligarles a coger vacaciones en Navidad.

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones anuales deben determinarse mediante común acuerdo entre la empresa y el empleado. Concretamente, esta norma señala que el periodo de vacaciones anuales retribuidas (no sustituible por compensación económica) "será el pactado en convenio colectivo o contrato individual" respetando siempre la duración mínima de 30 días naturales —o la que fije el convenio colectivo correspondiente—.

"El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones", explica esta misma ley. Si hay desacuerdo, será la jurisdicción social la que determinará la fecha de disfrute de las vacaciones.

Además, el calendario de vacaciones debe comunicarse con la antelación suficiente, generalmente dos meses antes, y las fechas deben consensuarse atendiendo tanto a las necesidades del trabajador como a las de la organización. De este modo, la norma garantiza un disfrute del descanso equilibrado y planificado para ambas partes.

¿Puede la empresa obligarnos a coger vacaciones en Navidad?

La empresa no puede obligarnos de forma unilateral a coger vacaciones en Navidad, aunque existen algunos matices. La normativa establece que esta cuestión depende de lo que indiquen el convenio colectivo, la política interna de la empresa o el acuerdo previo entre ambas partes. En la práctica, pueden darse distintas situaciones: que el convenio colectivo establezca que parte de las vacaciones se disfrutan en Navidad, que el contrato de trabajo incluya esa obligación, que exista un pacto previo entre empresa y trabajador para fijar las vacaciones navideñas o que la propia política interna de la compañía contemple este descanso en esas fechas. Según la legislación, si el convenio o el contrato lo recogen expresamente, la empresa sí puede exigir que las vacaciones se disfruten en Navidad. En cualquier otro caso, las fechas deben acordarse de forma conjunta, sin imposiciones unilaterales.