¿Puede una compañía incluirte en una lista de morosos?

Un simple descuido o un error bancario puede meternos de cabeza en el tablón de morosos de una compañía. Estar fichado como deudor es una medio de presión que cada vez usan más entidades. Esta desagradable sorpresa es una mancha permanente en el historial económico y puede traer consigo la pérdida de numerosas oportunidades. Pero, ¿en que casos es legítima esta práctica?

Estos ficheros están regulados por la ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Se trata de registros en los que se incluyen a las personas físicas o jurídicas que tienen deudas pendientes. Pero no vale cualquier deuda, la legislación establece que para que pueda haber inscripción esta debe llevar sin pagar al menos cuatro meses, no siendo relevante la cantidad debida. Además, un factor clave para incluir a un cliente en una lista de morosos es que no debe haber controversia entre las dos partes. El descubierto debe ser cierto, vencido y exigible.

Los expertos de DAS Seguros recuerdan que el daño moral que provoca esta práctica es alto ya que el derecho al honor del cliente está en juego. Estar incluido en una lista de morosos genera una mala imagen del afectado, lo que supone una pérdida de oportunidades.Otra de las obligaciones que establece la legislación es que todas aquellas personas que sean inscritas en un registro de este tipo deben ser notificadas de tal situación por el encargado del registro en un plazo máximo de 30 días. Desde DAS Seguros recuerdan que es una información necesaria ya que lo más probable es que hayan dejado de hacer frente a esa deuda, por un simple descuido o por error.

Por eso, los expertos de DAS Seguros recomiendan presentar una reclamación cuando no se esté conforme con la deuda exigida, ya que así se podrá evitar la inclusión en el registro o bien si ésta ya se ha producido, se estará legitimado para exigir judicialmente una indemnización por los perjuicios sufridos. Si se llega a este punto, desde DAS Seguros aconsejan consultar a un abogado que asesore al afectado en el proceso.