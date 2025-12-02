¿Puedo trabajar más de cuarenta horas semanales en la misma empresa? La alternativa al pluriempleo en España

En España, muchos trabajadores se enfrentan cada mes a la realidad de un coste de vida que crece sin pausa. El precio de la vivienda sigue en niveles récord, los productos de primera necesidad aumentan de manera constante y, en consecuencia, llegar a fin de mes se ha convertido en un desafío que obliga a buscar soluciones más allá del salario habitual. El segundo informe de la Comisión de Expertos muestra que un 42,1% de los trabajadores asalariados han sido precarios en 2024. En este contexto, familias y jóvenes profesionales observan cómo los ingresos fijos muchas veces no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, generando estrés y presión constante sobre quienes dependen de un solo trabajo.

En este contexto, no es raro que muchos ciudadanos busquen fórmulas para complementar sus ingresos. Algunos optan por trabajos adicionales, horarios extendidos o la combinación de varias actividades remuneradas para generar el dinero que necesitan para pagar alquileres, suministros, alimentación y otros gastos imprescindibles. Este fenómeno se ha visto especialmente entre sectores como la hostelería, la logística o la venta al por menor, donde el salario base apenas cubre lo mínimo, y la única manera de subsanar los gastos es a través de horas extra o empleos adicionales.

Existen casos concretos que ilustran esta situación. Por ejemplo, un repartidor que completa su jornada de ocho horas en una empresa de mensajería y luego realiza tareas de reparto para otra compañía durante algunas tardes. Estas prácticas permiten generar un sobre sueldo que resulta imprescindible para mantener la economía familiar, pero no siempre es fácil encontrar un empleo estando ya contratado. Esta realidad plantea un debate recurrente sobre la posibilidad de superar las cuarenta horas semanales en la misma empresa y los límites legales que la ley establece.

¿Puedo trabajar más de cuarenta horas semanales en la misma empresa?

Según el Estatuto de los Trabajadores, la jornada ordinaria máxima en España es de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, calculadas como promedio anual. Superar este límite es legal únicamente en circunstancias excepcionales, mediante horas extraordinarias o acuerdos específicos establecidos en convenios colectivos o contratos individuales. La ley fija un máximo de ochenta horas extraordinarias al año, salvo situaciones de fuerza mayor, y establece que estas deben ser remuneradas con el mismo valor que la hora ordinaria o compensadas con descanso equivalente, garantizando que el trabajador no vea vulnerados sus derechos ni su descanso mínimo.

Sin embargo, la realidad en algunas empresas muestra otra cara del mercado laboral. Existen casos en los que los empleados superan las horas legales de manera sistemática debido al desconocimiento de sus derechos, lo que se traduce en jornadas extenuantes sin la correspondiente retribución. Esta práctica refleja una forma de precariedad laboral, donde los abusos incluyen imposición de trabajo fuera del horario pactado, falta de pago por horas extra, presión para aceptar turnos adicionales y la amenaza indirecta de perder el empleo si no se cumplen las expectativas de sobrecarga.

¿Se pueden superar estando pluriempleado?

Como explica la Unión Sindical Obrera, "Una persona pluriempleada puede trabajar hasta 40 horas semanales por contrato. Por ejemplo, si alguien está empleado por dos empresas podrá trabajar hasta 80 horas semanales sin tener un horario máximo por día". Combinar varios contratos o actividades remuneradas posibilita aumentar los ingresos, siempre que se respeten los descansos entre jornadas y se cumpla con la normativa de cada contrato por separado. Este mecanismo ofrece flexibilidad y un alivio económico, aunque conlleva la dificultad de gestionar múltiples horarios y mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal.

En conclusión, trabajar más de cuarenta horas semanales en la misma empresa es posible únicamente mediante horas extraordinarias reguladas y dentro de los límites legales, mientras que el pluriempleo constituye una vía legítima para ampliar los ingresos de manera independiente. No obstante, la situación refleja un problema estructural del mercado laboral español, donde los salarios muchas veces no cubren los gastos básicos y los trabajadores se ven obligados a buscar soluciones adicionales para garantizar su subsistencia. La combinación de derechos laborales claros, control de abusos y alternativas como el pluriempleo se perfila como la vía más segura para afrontar el elevado coste de la vida sin vulnerar la normativa vigente.