¿Puedo viajar en Navidad si estoy de baja laboral? Esto es lo que dice el Estatuto de Trabajadores

Con la llegada de la Navidad, los trabajadores de las empresas se preparan para sus vacaciones, con los turnos elaborados con antelación entre ellos para que todo el trabajo esté cubierto. Todo ello tomando en cuenta las preferencias y posibilidades de cada uno, y a su vez, si hay algún empleado que se encuentre en situación de baja laboral, algo más común de lo que se pueda pensar por enfermedad, paternidad/maternidad u otra situación médica. El Estatuto de Trabajadores, asimismo, explica qué pueden hacer esas personas que no pueden ir a trabajar con respecto a sus vacaciones.

En cierto sentido, estar de baja laboral no exime de la posibilidad de irse de vacaciones, puesto que sí puedes realizar desplazamientos durante el tiempo en el que te encuentras en esta situación. Pero hay que tener en cuenta unas consideraciones legales, puesto que no en todos los casos se puede viajar durante la baja médica y se deben cumplir unas normativas.

La persona que está en situación de baja tiene el derecho de recibir asistencia sanitaria y una prestación económica, y asimismo, puede viajar para cambiar de entorno si lo evalúa un médico y lo considera oportuno para contribuir de forma positiva en su recuperación.

Asimismo, son muchos los expertos que coinciden en que los viajes pueden ser terapéuticos y ayudar a superar e incluso acelerar el tiempo en el que la persona está de baja, puesto que ofrece una desconexión del ámbito laboral y situación en la que se encuentra, además de que reduce el estrés y mejora el estado de ánimo.

Qué dice la ley sobre viajar y coger vacaciones mientras estoy de baja laboral

Por otro lado, el tipo de baja puede influir en la posibilidad de realizar viajes. Si bien las enfermedades comunes suelen ser menos estrictas (aunque no exime de las obligaciones anteriormente citadas), los casos en los que se refiere a un accidente laboral, se trata de restricciones más severas, por lo que viajar no garantizaría una recuperación óptima e incluso podría alargar el tiempo de baja.

El Estatuto de Trabajadores, por su parte, recuerda que en España no existe una prohibición legal para viajar o irse de vacaciones mientras una persona está de baja médica, ya sea por accidente o enfermedad o derivados.

Eso sí, se recomienda informar a la empresa, y en ciertos casos, a la Seguridad Social o a la mutua laboral. La persona que está de baja debe justificar por qué, en el tiempo que se encuentra incapacitada para acudir a su puesto de trabajo, puede realizar viajes pese a esa imposibilidad de trabajar. Por otro lado, tal y como explica Allianz, existen obligaciones como cumplir con el tratamiento médico prescrito y asistir a las revisiones periódicas indicadas por el médico.

Por ende, Allianz recuerda que en caso de incumplimiento, la persona que se encuentra de baja médica puede recibir sanciones o repercusiones legales, tales como una pérdida de la prestación económica a la que tiene derecho mientras se encuentra en situación de baja laboral si la Seguridad Social o la mutua lo consideran oportuno e incluso un despido indisciplinario si la empresa lo considera una falta grave y piensa que contradice las razones médicas de la baja.