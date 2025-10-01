¿Qué desayunan los españoles? Estas son las marcas favoritas para empezar el día

El desayuno suele considerarse la comida más importante del día, al menos según la creencia popular. Entre los productos más habituales se encuentran la leche, el café, ColaCao o Nesquik, los zumos, los cereales, las galletas, las tostadas o incluso la bollería industrial. Los desayunos de muchos españoles se parecen, no solo por los alimentos que consumen nada más empezar el día, sino también por las marcas que adornan la mesa.

Marcas de leche favoritas

La leche ocupa un puesto fijo en la dieta diaria de millones de españoles y, aunque el año pasado Central Lechera Asturiana se consolidó como la marca favorita de leche en nuestro país, Hacendado ha sabido arrebatarle la primera posición, liderando a nivel nacional. La marca blanca de Mercadona ha logrado el primer puesto en el ranking nacional con un 25% de los votos, desbancando por primera vez a Central Lechera Asturiana, que se mantiene muy cerca en la pugna con un 24%. Así lo muestra el informe elaborado por Accumin Intelligence, "Top Marcas Españolas 2025-2026".

El liderazgo de Hacendado se explica por la amplia presencia de los supermercados de la cadena en todo el país y por una propuesta que combina calidad percibida con precios competitivos.

En tercera posición se sitúa la marca de El Corte Inglés, que con un 20% de los votos refuerza su conexión con un consumidor urbano, que valora la confianza en el distribuidor y la percepción de calidad superior asociada a sus productos. Este año, además, ha ampliado su influencia en territorios donde antes no lograba destacar, como Madrid, Murcia y Melilla.

Marcas de leche favorita en España Accumin Intelligence

Además, el mercado de la leche muestra que las marcas locales siguen siendo referentes en sus regiones de origen, como Central Lechera Asturiana en Asturias, Kaiku en el País Vasco, Larsa en Galicia o Hacendado en la Comunidad Valenciana.

¿ColaCao o Nesquik?

ColaCao o Nesquik. El debate lleva décadas dividiendo a familias enteras, colándose en desayunos y meriendas como bien dice la canción de la empresa española. No obstante, los españoles han hablado: la preferencia por ColaCao es abrumadora. La marca española de cacao soluble afianza su liderazgo al conseguir el 65% de los votos. De esta forma consolida un liderazgo "prácticamente absoluto" en todo el territorio nacional, señala el informe.

Nesquik, por su parte, logra imponerse en Extremadura. Este territorio se convierte en el bastión que le permite mantener su presencia en el mapa y seguir disputando espacios frente al dominio casi absoluto de su principal competidor. En el tercer puesto se posicionan los cacaos solubles de diferentes marcas blancas como Hacendado, entre otras.

Marcas favoritas de cacao soluble en España Accumin Intelligence

¿Cuál es el café favorito de los españoles?

El auge de las cafeterías especializadas y la creciente cultura del café de especialidad están elevando las expectativas de los consumidores, que valoran cada vez más la calidad, el precio justo y el compromiso social de las marcas. En este escenario, Nescafé lidera el ranking con el 22% de los votos y se consolida como la marca de café favorita en España. Su posición se apoya en una amplia oferta de café soluble y cápsulas, una distribución masiva y formatos innovadores que han reforzado su visibilidad, como las cápsulas KitKat by Nescafé Dolce Gusto y las ediciones Starbucks by Nespresso, ambas reconocidas como "Producto del Año 2025".

Marcas preferidas de café en España Accumin Intelligence

El segundo lugar lo ocupa Marcilla con un 20% de los votos, gracias a un enfoque más emocional. Cierra el podio Saimaza, con un 12%, que mantiene su atractivo apelando a la tradición cafetera andaluza y al consumidor que busca sabor y autenticidad.

¿Donuts, Pantera Rosa o Phoskitos? Este es el bollo favorito en España

La bollería industrial no es beneficiosa para la salud, por lo que estos alimentos no son para comerlos día a día. Sin embargo, a nadie le amarga un dulce de vez en cuando.

La nostalgia y la fuerte conexión con los clásicos hacen que Donuts se consolide como la marca de bollería industrial más querida en España con un 38% de los votos, ya que esta domina en todas las comunidades autónomas a excepción de Ceuta y Melilla.

En segundo lugar, se encuentra Pantera Rosa, con un 16,86% de los votos. Aunque este pastelito rosa no tiene representación en el mapa, sigue ganando adeptos. Phoskitos cierra el podio, con un 14,13% de los votos, y logra salir victorioso en Ceuta y Melilla, donde se impone como la marca favorita.