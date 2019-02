Con la aprobación de la nueva ley hipotecaria a la vuelta de la esquina, varias entidades se ofrecen ya a pagar absolutamente todos los gastos asociados a la escrituración de los préstamos hipotecarios: la notaría, la gestoría, la tasación... Pero al cliente realmente le sale a cuenta no tener que hacer frente a estas costas? Tras analizar las condiciones de las hipotecas que cuentan con esa ventaja, el comparador bancario HelpMyCash.com concluye que, en la mayoría de los casos, lo que no se abona al inicio de la operación se termina pagando a la larga en intereses.

6 bancos pagan todos los gastos de constitución

En estos momentos, hasta seis entidades pagan todos los gastos de constitución de sus hipotecas: ING, Banco Santander, Pibank, MyInvestor, CaixaBank y Caja Rural del Sur. Además, dos bancos más comunican abiertamente que cubren casi todas las costas a excepción de la tasación (Deutsche Bank) y de los aranceles registrales (EVO Banco).

Sin embargo, cinco de estos ocho bancos que asumen todos o la mayor parte de los gastos han subido el interés de sus hipotecas (ING, Banco Santander, CaixaBank, EVO Banco y Deutsche Bank), un incremento que se mueve entre los 0,12 y los 0,55 puntos porcentuales. Por lo tanto, lo que estas entidades pagan al inicio de la operación lo recuperan a largo plazo a través de los intereses y, además, terminan sacando unos beneficios superiores.

Más caro a la larga

Desde el comparador HelpMyCash.com cuantifican ese aumento en una media de 0,17 puntos. Para que nos hagamos una idea, imaginemos que, antes de asumir más gastos y subir los intereses, nuestro banco nos ofrecía una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un tipo de euríbor más 1%. En ese caso, con el actual euríbor al -0,116% habríamos pagado unos 17.240 euros en intereses y unos 1.000 euros en costas de escrituración (la tasación y la mitad de los gastos de notaría y gestoría) sin contar con los de compraventa ni la posible comisión de apertura.

En cambio, ese mismo préstamo sin gastos de formalización y con un tipo de euríbor más 1,17% tendría ahora un coste total de unos 20.695 euros en intereses. Como vemos, pese a ahorrarnos el desembolso de 1.000 euros de golpe al inicio dela operación, a la larga pagaríamos 2.455 euros más que antes de la modificación.

Por ello, desde HelpMyCash.com recomiendan comparar estas hipotecas sin gastos de constitución con otras que, pese a no ofrecer esta ventaja, cuenten con unas condiciones atractivas. Dos buenas opciones pueden ser, por ejemplo, la Hipoteca Variable de Openbank (1,89% el primer año y euríbor más 0,89% posteriormente), que no tiene comisiones y solo exige domiciliar la nómina, y la Hipoteca Fija de Coinc (1,99% a 20 años), que no tiene comisión de apertura ni productos vinculados de ningún tipo.

Los bancos se prepararan para la nueva ley

Aun así, el resto de los bancos que operan dentro del mercado hipotecario no tardarán en asumir más gastos de constitución para adaptarse a la nueva ley que verá la luz en marzo si se cumplen las previsiones. Y es que esta normativa obligará a las entidades a hacerse cargo del coste de la notaría, de la gestoría, del registro y del impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD), mientras que dejará el pago de la tasación en manos del cliente.

Pero el nuevo reparto de estos gastos no es el único motivo que puede hacer subir los intereses. Según HelpMyCash.com, la nueva regulación también abaratará la amortización anticipada y endurecerá las condiciones para poder embargar la vivienda tras varios impagos, así que es muy probable que la banca aumente los tipos para compensar este aumento del riesgo de las operaciones. Por ello, desde el comparador apuntan a que quizás puede salir más a cuenta contratar la hipoteca ahora para adelantarse a ese previsible incremento de los intereses.