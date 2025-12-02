¿Qué está pasando con la flota de Airbus? La radiación cósmica genera fallos en estos modelos

Aeropuertos colapsados, retrasos de más de cuatro horas y más de mil pasajeros que se han quedado en tierra. Todo mientras ingenieros de todo el mundo van contrarreloj para tratar de instalar un parche de software crítico en el "inquebrantable" gigante del transporte aéreo mundial: Airbus A320.

Aerolíneas de todo el mundo se han visto obligadas a cancelar centenares de vuelos este fin de semana después de que el fabricante frances ordenara reparaciones inmediatas a 6.000 de sus aviones A320, lo cuál supone más de la mitad de su flota mundial.

Sin embargo, el misterioso desperfecto no se trata de una avería mecánica o una pieza rota sino de la propia naturaleza: partículas de energía solar interactuando con la microelectrónica de los aviones.

El incidente de JetBlue

La toma de esta radical decisión tiene sus antecedentes en lo sucedido el pasado jueves 30 de octubre cuando un Airbus A320 de JetBlue, rumbo a Nueva Jersey sufrió una pérdida de control momentánea.

Durante el trayecto, alrededor de las 13:48 horas, la aeronave descendió aproximadamente 30 metros en solo siete segundos de acuerdo con el portal de vuelo Flightradar24.

Rastreo del Airbus A320 vuelo B61230 que se vió obligado a aterrizar de emergencia Flightradar24 Flightradar24

Debido al inexplicable descenso, los pilotos solicitaron asistencia médica inmediata a tierra y decidieron desviar el Airbus A320 al Aeropuerto Internacional de Tampa, donde aterrizó con éxito a las 14:00 GMT-5, (20:00 CET).

Entre 15 y 20 pasajeros fueron trasladados al hospital por heridas leves.

¿Cuál fue la causa del accidente?

De acuerdo a una investigación posterior de la FAA confirmó que se trataba de un posible problema en el sistema de control de vuelo del Airbus A320. De acuerdo con la transmisión recogida en LiveATC.net, los pilotos informaron a los controladores aéreos que la aeronave había experimentado "un problema de control de vuelo", poco antes de iniciar la inesperada caída.

Sin embargo, los datos de la caja negra revelaron algo todavía más inquietante: el ordenador de control de vuelo (ELAC) había ordenado la maniobra basándose en datos corruptos. Ni fallo hidráulico, ni error humano, simplemente, el cerebro del avión, que se había "vuelto loco".

La causa técnica detrás del fallo de Airbus

Para ser capaces de comprender lo sucedido debemos mirar hacia arriba. Concretamente, hacia los ELAC (Elevator Aileron Computer), las unidades encargadas de controlar los alerones y el elevador (el timón de profundidad que hace que el avión suba o baje).

¿Por qué son imprescindibles las ELAC?

Los ELAC (Elevator Aileron Computers) son dos de las siete computadoras del sistema fly-by-wire del Airbus A320 y constituyen el núcleo del control de cabeceo y alabeo.

Esas interpretan las órdenes del piloto o del piloto automático y las convierten en movimientos precisos de elevadores y alerones, aplicando además las leyes de control de vuelo y diversas protecciones.

En otras palabras, las ELAC son las encargadas de traducir lo que el piloto quiere hacer en movimientos reales del avión, tanto para subir/bajar como para inclinarse a un lado u otro. Son como dos cerebritos que reciben la orden, la entienden y mueven las partes necesarias del avión para ejecutar esa orden, manteniendo todo estable y dentro de límites seguros.

Reciben información de múltiples sistemas (ADIRU, FMGC, radioaltímetros) y se supervisan mutuamente para asegurar continuidad en caso de fallo.

Cómo un fallo en los ELAC provocaron la caída de JetBlue

Los investigadores descubrieron que el problema ocurrió porque una de las computadoras ELAC del A320 falló.

Esa ELAC tenía una versión de software (L104), un chip moderno tan pequeño y eficiente que requiere muy poca energía para funcionar, lo cuál paradójicamente, lo hace muy sensible a la radiación solar. Y es que una sola partícula subatómica tiene suficiente energía para alterar un dato crítico en la memoria del ELAC L97+.

Vulnerada por la intensa radiación solar, el sistema permitió la emisión de comandos de timón de profundidad erróneos sin intervención del piloto. El ordenador empezó a enviar órdenes equivocadas al control de altura (el timón de profundidad) sin que el piloto tocara nada, causando la repentina caída del avión.

El incidente resultante obligó al avión a descender rápidamente y realizar un desvío de emergencia, un resultado que fue considerado lo suficientemente grave como para que los reguladores emitieran una directiva global para toda la flota A320 afectada reciban un software revisado o hardware ELAC de reemplazo antes de volar nuevamente.

Una simple actualización de software se convierte en una pesadilla a gran escala

Pese a que las aerolíneas han acatado el mandato rápidamente, los datos indican que se necesita actualizar el software de miles de aviones A320. Uno pensaría que no causaría tanta molestia y que la industria aeronáutica estaría preparada para algo así, sin embargo la realidad es otra: Aunque cada actualización toma solo un par de horas, no hay suficientes técnicos certificados en todos los aeropuertos para hacerlo rápido. ¿El Resultado? Un enorme atasco que paraliza las operaciones a escala internacional.

Para hacernos a la idea, se calcula que la capacidad global bajó entre un 10% y un 15%, dejando a miles de personas atrapadas en aeropuertos colapsados.

Un golpe duro para Airbus

Durante años, Airbus se benefició de los problemas de calidad de su principal rival: Boeing (especialmente tras la crisis del 737 MAX). Sin embargo, este incidente deja a Airbus bajo la lupa, ya que se ha revelado la excesiva dependencia del Fly-by-wire (vuelo por cable) que no cuenta con protecciones adecuadas contra fenómenos naturales extremos.

Una salvada histórica

Ante esto, las empresas de vuelos comerciales declararon que pedirían compensaciones por dinero perdido, hotelería para pasajeros, reprogramaciones y el tiempo técnico invertido. No obstante, Airbus fue más rápido. Para el lunes al mediodía, solo quedaban 100 aviones por revisar y la mayoría de la flota seguía volando con seguridad.

Vuelos Airbus A320 en circulación hoy a las 10:49 CET Flightaware Flightaware

La solución resultó ser el rescate de una versión previa del software que ayudaba a mantener el control del avión en vuelo. La instalación fue relativamente rápida para la mayoría de las compañías, con solo un pequeño número de aviones que requerían una atención más compleja. "Rápidamente quedó claro que la mayoría de las aeronaves solo necesitaban revertir el software, una operación que podía completarse en unas pocas horas", explicó Dudley Shanley, analista de aviación y viajes en Goodbody.

En cifras se calcula que la reversión del software puede costar entre 2,5 y 7,5 millones de euros, mientras que reemplazar algún ELAC o su escudo dañado podría llegar hasta 100 millones. En general, los analistas consideran que el impacto económico es manejable. "Esto supuso un alivio para los pasajeros y para Airbus. Es más, el incidente ni siquiera supuso la necesidad de que Airbus tuviera que comunicar cambios en sus guías de negocio para este año, lo que sugiere que el posible impacto financiero es manejable", argumenta Christophe Ménard, analista en Deutsche Bank.

A nadie le gusta asumir culpas

A día de hoy, todavía no se ha decidido quién asumirá la responsabilidad del fallo. No obstante, según se desprende en el informe de Deutsche Bank, el fabricante del hardware ELAC afectado, la empresa Thales, queda fuera de toda sospecha.

Esto se debe a que el fallo no fue del hardware (los ELAC físicos), sino del software instalado por Airbus, por lo que la responsabilidad final es de la compañía, la cual gracias a la rapidez y transparencia, no se ha visto gravemente afectada a nivel social y empresarial.

Acciones de Airbus, hoy 2 de diciembre a las 11:03 CET La Razón

Además económicamente, los primeros cálculos de los costes tampoco parecen estratosféricos. Según calcularon los analistas de Citi, la reversión del software podría ascender a una cifra de entre 2,5 y 7,5 millones de euros, mientras que la sustitución de los sistemas ELAC/escudos oscilaría entre 50 y 100 millones en total. Por ahora, las consecuencias financieras para Airbus parecen contenidas. Aunque sus acciones continuan cayendo.