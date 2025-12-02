¿Qué pueden reclamar los pasajeros afectados por las cancelaciones de vuelos a Venezuela?

La crisis del espacio aéreo venezolano ha desatado un efecto dominó que mantiene en vilo a miles de pasajeros. ¿Me devolverán el dinero de mi billete? ¿Me corresponde una indemnización? ¿Me deben reubicar? ¿Y si ya tengo otros gastos pagados como hoteles? Estas son algunas de las preguntas que han proliferado entre los pasajeros afectados por las cancelaciones masivas de vuelos con destino a Venezuela. Reclamador.es arroja luz sobre estas dudas.

¿Qué está pasando?

Las alertas sobre el espacio aéreo venezolano desencadenaron, desde el 22 de noviembre, una cascada de cancelaciones entre aerolíneas internacionales. Tras la advertencia inicial de Estados Unidos de extremar la precaución y considerar el espacio aéreo venezolano como “cerrado”, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzó este lunes una nueva “alta recomendación” para que operadores civiles evitaran sobrevolar el territorio del país suramericano hasta el 31 de diciembre.

Pese a la reacción de Nicolás Maduro, que el pasado 26 de noviembre, con las primeras cancelaciones por tiempo limitado, revocó las concesiones a las aerolíneas que no reanudaron operaciones en el plazo de 48 horas fijado por las autoridades, entre ellas, Iberia, TAP, Avianca, Latam, Turkish Airlines y GOL, la advertencia de la AESA ha calado y ha derivado en importantes prórrogas de la suspensión de vuelos a Venezuela.

Iberia, con cinco frecuencias semanales Madrid-Caracas, ha ampliado la cancelación de vuelos hasta el 31 de diciembre. Air Europa, con cinco frecuencias semanales, las ha suspendido hasta el 12 de diciembre. Plus Ultra, que opera cuatro vuelos semanales (uno desde Tenerife), los mantiene paralizados al menos hasta el 4 de diciembre.Laser -cuatro frecuencias hacia España- ha suspendido sus vuelos del próximo miércoles y mantiene su operativa sujeta a la recomendación de AESA. Y Estelar, que el 24 de noviembre anunció la suspensión de su ruta Madrid-Caracas, aún no ha informado si ampliará la medida pese a la nueva recomendación europea.

¿Qué derechos tienen los pasajeros?

Ante este escenario, ¿qué derechos tienen los pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos con Venezuela? Según expone Reclamador.es, "todas estas cancelaciones de vuelos son consideradas como fuerza mayor, ajenas a las compañías aéreas. Por este motivo, las aerolíneas no están obligadas a pagar una indemnización por el vuelo cancelado". No obstante, sí tienen otras responsabilidades con sus viajeros.

Mientras persistan las prohibiciones de operar o las recomendaciones oficiales de no volar o no sobrevolar Venezuela, las aerolíneas deberán ofrecer el reembolso íntegro del billete o, cuando sea posible, proponer un transporte alternativo. Esta última opción, no obstante, resulta especialmente compleja en este contexto, dado que las restricciones impuestas parten de una decisión unilateral del Gobierno venezolano, lo que limita las alternativas disponibles.

Asimismo, las compañías tendrán que asumir los gastos adicionales que la cancelación genere a los pasajeros, como noches de hotel necesarias hasta poder embarcar en un nuevo vuelo, ya sea con otra aerolínea o hacia un destino distinto.

Por ejemplo, Laser presentó varias opciones a los pasajeros, entre ellas, reprogramar el vuelo en la misma ruta, cambiar hacia otros destinos sin cobro de penalización, emitir una nota de crédito válida por un año para ser canjeada por cualquiera de sus frecuencias y extender la vigencia del pasaje por un año.