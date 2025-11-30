¿Quiero moverme con libertad en una ZBE?: etiqueta ECO o CERO

Ha llegado el momento. Desde hace unos cuantos años los españoles han podido ver y escuchar nuevas normativas de circulación relativas a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). En algunos puntos de España se han ido aplicando estos reglamentos a lo largo del presente año, incluso en determinadas capitales en el 2024 ya entraron en vigor prohibiciones en poblaciones superiores a los 100.000 habitantes, aunque durante el 2025 este tipo de restricciones han venido implantándose de un modo paulatino y un tanto ambiguo. Pero ya ha llegado el momento en el que habrá que decir adiós a los vehículos sin etiqueta.

Como se ha comentado, por ejemplo, en el caso de Madrid capital, a lo largo del 2025 esta medida debió entrar en vigor, pero el Ayuntamiento concedió una moratoria que ve su fin el 1 de enero de 2026 -al igual que en el resto de España-, estableciendo así lo que se denominó «periodo de aviso» con el fin de que los propietarios de este tipo de coches, los que se verán restringidos, tuvieran un margen de adaptación libre de sanciones.

Será a partir del primer día del año que está a punto de llegar, el 2026, el momento en el que las multas empezarán a aplicarse a aquellos vehículos sin etiquetas que entren en las ZBE.

La moratoria llega a su fin y el periodo de adaptación ha finalizado dando pie a la renovación de una flota de automóviles obsoletos y que ya han caducado.

Los coches afectados

Esta nueva realidad adentra en el mundo de las etiquetas de distinción medioambiental, que son las que determinan qué puede hacer cada cual. Hay vehículos sin etiquetas o con distintivo B, C, ECO y CERO, pero respecto a lo que atañe a la nueva normativa es crucial advertir que serán los coches ECO y CERO aquellos que puedan dormir tranquilos. Es cierto que los grandes afectados serán los automóviles sin etiqueta o con la B y, aunque los C no quedarán limitados tras la nueva normativa, en ocasiones su circulación se encuentra restringida en algunos planes municipales de movilidad, como en el Plan Madrid360 o en los municipios del área metropolitana de Barcelona en periodos de alta contaminación.

Lo normal en estos casos donde las legislaciones son un engorro es que el ciudadano, y el conductor que esté pensando en cambiar de vehículo o en adaptarse a las restricciones que ya están aquí, se plantee qué debe hacer para evitar multas y poder continuar circulando por donde quiera. La respuesta es sencilla: adquirir un vehículo etiqueta ECO/CERO. De este modo estará adquiriendo la entrada a tener libertad para moverse donde quiera.

Respuesta a particulares y empresas

En definitiva, esta problemática habla de qué soluciones aporta el mercado respecto a la tecnología necesaria para cumplir con la normativa sin grandes cambios en la vida, mantener el confort necesario para el día a día de las personas y el funcionamiento de las empresas y garantizar la eficiencia y la conectividad necesarias. Es precisamente en este punto donde compañías como Hyundai Motor España no solo ponen el foco en ofrecer únicamente un vehículo, sino que el objetivo es mantener y mejorar la conectividad atendiendo a las circunstancias y problemáticas de cada uno. Como bien explican desde Hyundai, «la libertad ahora no es salir de la ciudad, es poder entrar y con nuestra gama híbrida se podrá disfrutar de una movilidad sin límites disponiendo de la tecnología más avanzada de un modo seguro y confortable».

Evitar las restricciones: sostenibilidad

No solo se trata de evitar las sanciones de circulación, ya que existe un componente ético para el que han sido diseñados vehículos híbridos como el Hyundai KONA, el SANTA FE o el TUCSON, y eléctricos 10% como el INSTER, KONA EV, IONIQ 5, IONIQ 6 e IONIQ 9.

De lo que se trata en realidad es de reducir las emisiones sin reducir la movilidad, de mantener los requerimientos vitales y profesionales ineludibles produciendo los menores perjuicios al planeta. Las sanciones son fácilmente evitables gracias a las marcas que están adelantándose a las mismas y ya proporcionan al mercado opciones asequibles y de tecnología puntera que aportan una seguridad a medio y largo plazo para los conductores.

Hyundai KONA

Por ejemplo, el Hyundai KONA Híbrido eléctrico o 100% eléctrico con etiqueta ECO/CERO se caracteriza por su versatilidad, por sus dimensiones y por su conectividad, con lo que consigue ofrecer un interior amplio y flexible. Además, dispone de una tecnología de vanguardia y funciones inteligentes, así como de unos sistemas de seguridad y asistencia al conductor de última generación: el SmartSense, que combina el asistente de seguimiento de carril con el control de crucero inteligente basado en la navegación, empleando sensores y datos cartográficos para garantizar una conducción segura. También ofrece el sistema de información y entretenimiento Connected Car Navigation Cockpit, que muestra gráficos avanzados, entre otras cosas.

Hyundai TUCSON y SANTA FE

Continuando con los modelos híbridos eléctricos o híbridos enchufables con etiqueta ECO/CERO de Hyundai que se harán indispensables para quienes necesiten seguir circulando de un modo seguro y sin peligros de restricciones ni sanciones, el TUCSON sigue acaparando la atención de los más entendidos del sector por su amplia gama de tecnología inteligente que combina a la perfección con el estilo «aventurero» de su público más fiel, sin olvidarse de la importancia que adquieren las funciones relativas a la conectividad y la comodidad.

Entre otras cuestiones, lo que hace destacar al TUCSON son sus sistemas de seguridad y el Highway Driving Assis 1.5, una combinación de asistente de seguimiento de carril y control de crucero inteligente basado en la navegación.

Además, por las fechas que datan, el TUCSON acaba de cumplir 20 años, por lo que la marca ha lanzado las ediciones especiales Black Line y N line para celebrar la fidelidad y confianza de los conductores en este modelo, un modelo del que han podido, y pueden, disfrutar millones de personas a lo largo del mundo, convirtiéndose en uno de los SUV más vendidos y populares de planeta. Esta edición aportará una serie de extras y características especiales con los que celebrar este hito para Hyundai.

Por último, en cuanto a los ejemplos que la gama de Hyundai ofrece para olvidarse de prohibiciones y empezar el año sin preocupaciones y dificultades de este tipo, el Hyundai SANTA FE cierra el círculo focalizándose en los usuarios que además de disfrutar de la conducción en plenas ciudades o urbes tienen la necesidad, sea profesional o no, de adentrarse en entornos más rurales y donde la naturaleza obliga a que adicionalmente los vehículos ofrezcan otro tipo de características. Este híbrido de siete plazas aporta un amplio y lujoso interior, además del primer espacio de almacenamiento multiconsola bidireccional del mundo, que puede ser abierto por los pasajeros de la primera y de la segunda fila.

Lo importante es asegurarse una etiqueta ECO/CERO y, con ello, ganar la necesaria libertad de circulación para millones de conductores. Escoger entre un modelo u otro depende de situaciones personales y profesionales, pero una vez superado el paso de adquirir un modelo como los que ofrece Hyundai es cuestión de gustos. Se trata de una decisión en la que intervienen factores normativos, éticos, medioambientales y económicos, como que en multitud de las ciudades favorecen con menores costes el aparcamiento o que el mantenimiento de los coches híbridos o eléctricos es menos costoso que los de un vehículo que no lo sea, como aseguran los estudios.