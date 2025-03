Realidad Virtual y Aumentada como soluciones tecnológicas

La información es poder y, en este sentido, el almacenamiento de datos, su trazabilidad y el control y monitorización de los mismos ofrece a las empresas la posibilidad de acumular conocimiento acerca de los procesos complejos que se producen en la misma y eso les confiere capacidad de análisis y reacción.

Esa es la filosofía sobre la que se sustenta Innovae, una empresa con 11 años de experiencia en el desarrollo de soluciones basadas en la realidad aumentada y la realidad virtual para sectores tan diversos como el educativo, el del marketing y el de la Industria 4.0.

En este último campo, la compañía, que desde sus inicios está presente en DFactory Barcelona, el ecosistema de referencia internacional de Industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca, dispone de una herramienta, SAAM para la digitalización del conocimiento técnico generado por la industria para crear procedimientos guiados paso a paso por medio de imágenes, vídeos, animaciones 3D y datos en tiempo real y Realidad Aumentada.

Y esa digitalización debe entenderse no solo como la capacidad de presentar la información en un dispositivo, sino también como la posibilidad de ir midiendo y recabando datos que mejoran el know how de la empresa.

«Este recurso permite estandarizar operaciones y de esta manera es posible atajar uno de los grandes problemas de las empresas, como es la falta de conocimiento acerca de los procesos complejos que tienen lugar en la misma», explica Xavier Riba, cofundador y managing director de la Oficina de Cataluña de Innovae, quien al respecto indica que «gracias a la digitalización se puede mejorar la ejecución de procesos».

Así pues, mediante esta herramienta, el operario puede llevar a cabo su tarea de forma guiada, sin tener apenas conocimientos previos acerca de la misma y su manera de desarrollarla y para ello se puede recurrir a cualquier dispositivo, ya sea un móvil o una tablet, e incluso completar esta prestación con Realidad Aumentada, de manera que un operario de una compañía de automoción, por ejemplo, puede estar trabajando en un motor a través de un proceso digitalizado sobre ese mismo motor.

«Con un mínimo de conocimiento, de formación, éstos pueden ser muy autónomos y polivalentes gracias a que con SAAM el conocimiento está muy estandarizado», asegura el managing director en Cataluña.

Más productividad

De esta manera, se reduce la curva de aprendizaje de los nuevos trabajadores, ya que los procesos están muy bien estandarizados y explicados, hasta el punto que éstos pueden casi trabajar al mismo tiempo que van aprendiendo sobre la marcha, lo cual en el sector puede ser muy útil, ya que hay mucha rotación y las empresas han de ir formando a profesionales constantemente.

Al respecto, Riba destaca que «este sistema permite pasar de las habituales 40 horas de formación de nuevos técnicos a tan solo 2 horas». En definitiva, con SAAM se «atesora ese conocimiento que a veces se pierde, ya que ahora ya no depende de que un operario anote un dato sobre un folio, y eso favorece la trazabilidad completa», añade.

Asimismo «se garantiza la calidad de los procesos, porque éstos siempre se van a hacer de la misma manera independientemente de quien lo haga, y se crean las condiciones adecuadas para reducir los tiempos», indica el cofundador, quien también hace hincapié en la seguridad que esta herramienta aporta. «El propio mecanismo te pregunta, por ejemplo, si te has puesto las gafas de protección antes de empezar un proceso y no te deja continuar hasta que has confirmado que lo has hecho», explica Riba.

Industria 4.0

Además, Innovae desarrolla simuladores de Realidad Virtual para la formación de empleados en el contexto de la industria 4.0. Por ejemplo, en algunas empresas que trabajan con productos y materiales peligrosos pueden producirse situaciones de riesgo que no se pueden replicar en la vida real para formar a los operarios acerca de cómo actuar en estos casos por el peligro que ello entraña. En este contexto, los simuladores permiten recrear esa situación de forma virtual y sin riesgos para entrenar a los trabajadores.

Además, la plataforma SAVI permite medir las interacciones que los empleados realizan con los simuladores. Como indica Riba, esta herramienta «permite medir lo que se está haciendo y tiene capacidad de poner puntos de evaluación, lo cual ofrece la posibilidad de saber el grado de aprendizaje del empleado y ver cuándo está preparado para ejercer esa labor».

Con estas soluciones de realidad extendida para la industria 4.0, no es de extrañar que Innovae, con sus servicios centrales en San Sebastián, decidiera abrir oficina en DFactory desde su inauguración.

«DFactory junta en un ecosistema innovador a empresas que desarrollamos tecnologías de la Industria 4.0 y eso nos ofrece la posibilidad de crear sinergias y ver oportunidades de sacar proyectos, de colaborar y de estar en contacto con la tecnología emergente», comenta Riba, quien al respecto destaca que en «Innovae continuamente hemos de estar al día para poder proveer soluciones a nuestros clientes».