Redeia (Red Eléctrica) gana un 4,6% menos hasta septiembre

Redeia, la sociedad matriz de Red Eléctrica, obtuvo un beneficio de 389,8 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, una caída del 4,6% con respecto a los 408,8 millones de idéntico periodo del año anterior.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio bruto de explotación (Ebitda) fue de 950,9 millones, un 3% superior.

Por su parte, la cifra de negocio alcanzó los 1.218,1 millones, un 2,5% más que los 1 1.188,8 millones de hace un año.

Por actividades, la gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales alcanzó una cifra de negocio de 1.073,1 millones de euros, lo que supone un 3,2% más que la registrada en el mismo periodo de 2024.

Mientras, la transmisión eléctrica internacional alcanzó una cifra de negocio y un resultado de las sociedades participadas de 104,3 millones de euros y la fibra óptica generó 111,8 millones de euros.

Red Eléctrica invirtió en este periodo 915 millones de euros, avanzando hacia el compromiso de alcanzar una inversión superior a los 1.400 millones este 2025. A infraestructuras de transporte destinó 834 millones, casi un 59% más que en el mismo periodo de 2024.

A nivel global, el cómputo de inversiones de Redeia durante los nueve primeros meses del año ascendió a 967,5 millones de euros, un 47,6% más que en el mismo plazo de 2024.

La deuda financiera neta, a cierre de septiembre, se sitúa en 6.083,4 millones de euros, un 13,3% (713,6 millones) más que respecto al 31 de diciembre de 2024, lo que responde fundamentalmente al fuerte ritmo inversor.

Respecto al dividendo, el Consejo de Administración ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta de 0,20 euros por acción con cargo a los resultados de 2025 y cuyo pago se efectuará en enero de 2026, en línea con la política de dividendo establecida en el plan estratégico de la compañía hasta 2025.

Dicha política establece un suelo de 0,80 euros por acción para el dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2025.