Sin relevo generacional: por cada tres jubilados solo entrará un joven al mercado laboral en la próxima década

El galopante envejecimiento de la población en España abrirá un abismo entre el número de jubilados y el de trabajadores que deben pagar sus pensiones. Esta brecha será visible y profunda en la próxima década, cuando la mayoría de la «generación babyboomer» llegue a la jubilación. En concreto, está previsto que en los próximos 10 años se jubilarán 5,3 millones de personas en España, pero solo 1,8 millones de jóvenes se incorporarán al mercado laboral, dejando un vacío de cotización. Esta diferencia entre nuevos jubilados y nuevos trabajadores implica que las incorporaciones al mercado laboral solo cubrirán un tercio de las salidas, según un informe de Fundación Adecco. En este contexto, el fenómeno migratorio, la incorporación de talento con menos presencia en el mercado laboral (mujeres, sénior y personas con discapacidad) y el impulso de la IA serán clave para paliar la falta de relevo generacional, señala el informe.

El estudio, realizado con datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) calcula esta cifra de nuevos trabajadores teniendo en cuenta que actualmente hay en España 4,8 millones de personas de entre 6 y 15 años y que la tasa de actividad para los menores de 25 años es del 37,8%. Por lo tanto, dentro de 10 años, de estos 4,8 millones, 1,8 millones pasarán a formar parte de la población activa. Esta cifra contrasta de forma significativa con las 5,31 millones de personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo, según los datos actuales de población activa.

Ante este sombrío escenario, la llegada de población migrante será crucial para paliar la falta de relevo generacional, como ya lo viene siendo desde hace años. En concreto, se espera que entre 2026 y 2035 lleguen a España 4,6 millones de extranjeros, de los que aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70% buscará activamente empleo (2,5 millones de personas).

Sin embargo, aunque el volumen de llegadas puede contribuir a cubrir vacantes, persiste un desajuste entre las competencias disponibles y los perfiles de muchos puestos que quedarán libres tras las jubilaciones. Una parte relevante del talento migrante llega con cualificaciones que no siempre se reconocen o aprovechan plenamente (por barreras de homologación, idiomáticas o de acceso), mientras que muchas salidas se concentran en ocupaciones de alta cualificación y experiencia.

Por ello, "debemos cualificar y recualificar al talento, autóctono y migrante, con políticas activas ambiciosas: formación digital y técnica, homologación ágil de títulos, acreditación de competencias y combatiendo la discriminación laboral. Solo así su integración será plena y alineada con las necesidades del mercado", apunta Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y director de Sostenibilidad de The Adecco Group,

Junto a esto, el informe subraya la necesidad de apostar por el talento sénior y pide "retener y reenganchar" a los mayores de 50 años mediante fórmulas laborales flexibles. "En un país con déficit de relevo, discriminar por edad es un completo contrasentido que supone excluir a más del 35 % de la población activa y desperdiciar competencias clave como la experiencia, la madurez o el conocimiento acumulado. [...] Promover su capacitación, especialmente en competencias digitales y adaptadas al nuevo entorno laboral, es imprescindible para reactivar su empleabilidad.", añade Mesonero.

Además de la migración y la activación de talento, la inteligencia artificial y la automatización pueden absorber parte del vacío de capacidad que deja el envejecimiento: automatizan tareas repetitivas, reducen errores y tiempos de ciclo, y liberan horas para actividades de mayor valor. Con ello, la fuerza laboral existente puede cubrir mejor vacantes en sectores como cuidados, logística, industria, agricultura, administración y turismo. No sustituyen el relevo generacional, pero sí elevan la productividad y la calidad del servicio en la próxima década.

“La IA y la automatización no resolverán por sí solas el reto demográfico, pero sí son palancas decisivas para hacer más con la fuerza laboral disponible. Debemos avanzar hacia un modelo de trabajo en el que la tecnología libere tiempo de tareas rutinarias y mejore la productividad en sectores clave como los cuidados, la industria, la logística o la administración. Si alineamos tecnología y talento convertiremos este desafío en una oportunidad de crecimiento sostenible y cohesión social”, explica Mesonero.