Renfe lanza billetes Avlo a 7 euros: fechas, destinos y cómo conseguir las mejores ofertas

Renfe se ha adelantado a la campaña del Black Friday y desde este viernes ofrece descuentos para viajar a un precio de 7 euros. El operador ferroviario pondrá a la venta desde este viernes 14 hasta el 18 de noviembre billetes de trenes de Alta Velocidad Low Cost (Avlo) para viajar entre Madrid, Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Córdoba, Sevilla, Puente Genil, Antequera y Málaga.

"Los billetes adquiridos durante esta campaña permitirán viajar desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026", explican desde Renfe. Además, cada día se ofrecerán plazas limitadas en ambos sentidos del recorrido por este precio a menos de 10 euros. El motivo de esta promoción es que los viajeros puedan acceder a la alta velocidad "al mejor precio".

La campaña comercial permite a los viajeros personalizar su billete con servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios y anulaciones, o la opción de viajar con mascota, ofreciendo así máxima flexibilidad.

Además, desde Renfe recuerdan que los trenes Avlo ofrecen viajes en alta velocidad con "todas las comodidades". Por su parte, los clientes que formen parte del programa Más Renfe Plata, Oro o Platino podrán acceder a las Salas Club de las estaciones y disfrutar así de una espera "más cómoda y relajada".

"Con esta iniciativa, Renfe reafirma su compromiso con una movilidad sostenible, promoviendo el uso del tren como el medio de transporte más rápido, cómodo y respetuoso con el medio ambiente", señalan.

¿Cómo puedo comprar billetes Avlo a 7 euros?

Para adquirir los billetes, los usuarios deberán entrar en la web de Renfe, seleccionar la fecha en la que desean viajar y elegir alguno de los destinos incluidos en la oferta. Tras visualizar las opciones disponibles, deberán identificar los trenes Avlo que aparezcan al precio promocional y completar el proceso de compra.