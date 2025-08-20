Renfe nombra consejero a un clásico del socialismo castellanoleonés que fue jefe de gabinete de Óscar Puente

La división de Viajeros de Renfe ha nombrado consejero a un clásico del socialismo castellanoleonés, Ismael Bosch Blanco, que llego a ser jefe de gabinete cuando Óscar Puente, ahora ministro de Transportes, fue alcalde de Valladolid.

El nombramiento de Bosch, que según informa Ep se hizo oficial en el Registro Mercantil el pasado 12 de agosto, se realizó junto al de Santiago Franco Castro y Teresa Busto del Castillo.

Bosch, según consta en un currículum del PSOE de Castilla y León, ha desempeñado varios cargos en el seno del partido en esta comunidad autónoma. El nuevo consejero de Renfe Viajeros cursó Ciencias Empresariales en la E. U. de la Universidad de Valladolid, además de tener formación en Ciencias Políticas y Sociología.

Parlamentario Autonómico de las Cortes de Castilla y León en la V Legislatura, fue miembro del comité federal del PSOE entre 1998 y 2000 y de las Juventudes Socialistas de España de 1990 a 2001, así como secretario de Organización entre 1990 y 1995 y secretario general de 1995 a 1996 de las Juventudes Socialistas de Valladolid, entre otros cargos. En abril de 2018, cuando era responsable de redes sociales de Valladolid, fue designado jefe de gabinete del entonces alcalde, Óscar Puente.

El desembarco de Bosch aumenta el peso de la «conexión vallisoletana» en el operador ferroviario. El propio presidente, Álvaro Fernández Heredia, fue también director de Autobuses Urbanos de la ciudad castellanoleonesa, coincidiendo con Puente como alcalde. El ministro de Transportes, departamento del que depende Renfe, desvinculó en cualquier caso tal relación con su elección y argumentó que Heredia «es el mayor experto en gestión de viajeros del país. Es un gestor de campanillas», aseguró días antes de su nombramiento.

Junto a Bosch, el consejo de Renfe Viajeros ha incorporado a Santiago Franco y Teresa Busto a su dirección.

Busto es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido directora de la fábrica de Airbus en Illescas (Toledo) y miembro del comité científico asesor del CSIC.

Por su parte, Santiago Franco ha trabajado para Amadeus, empresa tecnológica del Ibex 35 vinculada a los viajes y el turismo, como director de sistemas de información, así como para PwC, donde lideraba la consultoría de Turismo y Transporte.