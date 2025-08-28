Renfe retira el servicio Avlo del corredor Madrid-Bardelona tras los problemas del tren Avril

Renfe dejará de ofrecer su servicio de bajo coste, el Avlo, en el corredor Madrid-Barcelona. La operadora pública ha anunciado hoy que sustituirá a partir del próximo 8 de septiembre la oferta de los Avlo que circulan en esta línea de alta velocidad por servicios de AVE, con las mismas frecuencias, los mismos horarios y precios.

La compañía ha explicado que los clientes que ya hubieran adquiridos billetes de Avlo para fechas posteriores al 7 de septiembre serán reubicados en los nuevos servicios AVE y mantendrán las mismas condiciones de su viaje. Asimismo, en caso de haber adquirido el complemento de selección de asiento en dichos servicios Avlo, este se reintegrará al viajero en su totalidad y sin coste adicional.

Uno de los trenes Avril, ayer. Renfe

Esta reorganización se produce tras la decisión de la compañía de retirar los Avlo S106, los conocidos como Avril, de dicho corredor. A finales de julio, la compañía anunció la retirada del servicio para su revisión de los cinco trenes Avril que prestaban servicio en la línea entre Madrid y Barcelona después de identificar en una revisión rutinaria una anomalía técnica consistente en la aparición de una fisura en un elemento del bogie tractor denominado bastidor.

La compañía explicó que durante una de las inspecciones rutinarias de mantenimiento llevadas a cabo sobre uno de los cinco trenes se identificó dicha anomalía y como medida preventiva, se procedió a realizar una revisión exhaustiva de dichos sistemas en los cinco trenes.

En aquel momento, Renfe aseguró que el servicio se mantenía operando según lo previsto y que en ningún momento se suspendió la venta de plazas.

Renfe ha añadido para justificar la supresión del servicio Avlo que también ha tenido en cuenta que el producto AVE "se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor, ya que supone una mejora en confort gracias a asientos más amplios y un incremento notable de espacio".