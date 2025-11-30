El renting del futuro

Según los últimos informes y encuestas publicados sobre el renting de automóviles en España, la imagen que dibuja al sector no solo es buena, sino que es muy prometedora en el medio y largo plazo. Hace unos años el usuario medio entendía el concepto de renting como el típico alquiler vacacional, pero del mismo modo que el sector del turismo ha abierto las miras en cuanto a hospedaje y alojamiento con multitud de plataformas y usos de viviendas, hoteles y hostales, el renting se está haciendo así mismo como un servicio puramente de movilidad para cualquier momento y en cualquier lugar.

Para Paco Recio, experto en el sector y fundador de Coche PRO, empresa especializada en ayudar a personas a conseguir su coche de forma segura y rentable, “el renting ya no es solo una fórmula para empresas o autónomos. Está viviendo una transición donde cada vez más particulares lo consideran como alternativa real a la compra tradicional. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde la gente prioriza la comodidad, la previsibilidad de gastos y evitar líos, aunque en España, todavía hay mucho desconocimiento. Muchos creen que están “tirando el dinero” si no se quedan con el coche.

Lo que ha producido esto, visto en datos, es que en 2024 más de 270.000 conductores se optaron por el renting frente a la compra; es decir, un incremento del 13,38 por ciento en número de matriculaciones, según la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). Es más, focalizando el tema en los datos obtenidos hasta junio de 2025 y en coches eléctricos, cuya demanda se prevé que se dispare -como la de los híbridos- tras la entrada de las nuevas restricciones en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) el 1 de enero de 2026, el aumento en matriculaciones respecto al año anterior es de casi un 80 por cierto, con casi 24.500 unidades.

Tipos y futuro del renting

Pero la duda es, ahora que los particulares están haciendo uso de esta modalidad frente a la compra, cuál es el renting que se van a encontrar a medio plazo y por qué.

Como se ha dicho anteriormente, el renting va configurando un espacio propio donde, más allá de ser una opción frente a la compra tradicional, también está comenzando a erigirse como un claro competidor al clásico alquiler vacacional gracias al renting entre particulares. En este sentido, Kiko Aguirre, experto en esta nueva modalidad y una de las voces influyentes del sector desde su canal de Youtube @Kikoaguirre96, entiende este negociado como una doble oportunidad, como usuario y como inversor: “El estado actual del renting de vehículos es una locura. Las ventajas del modelo de alquilar coches de cara al cliente son principalmente que no paga ni se preocupa por los mantenimientos ni averías y que puede probar diferentes modelos y nunca te aburres del coche. Y comparando las opciones que te proporciona un rent a car normal, con el alquiler de coches entre particulares son claras: alquilas el coche que has reservado -aunque parezca muy lógico, no lo es-, las fianzas elevadas de los rent a car -en ocasiones van de 1.000 a 2.000 euros para alquilar un vehículo unos días, mientras que entre particulares las fianzas son de 100 a 200 euros- y, en tercer lugar, la localización: al ser de particulares hay vehículos disponibles por toda la ciudad, y no sólo en puntos turísticos”.

Respecto a la ventana a la inversión que abre este nuevo concepto, Aguirre explicó que puesto que hay factores que impulsan a los conductores a abandonar el uso de su vehículo, como puedan ser el tráfico, el tiempo en el desplazamiento al trabajo, las restricciones medioambientales y el coste de combustible, en muchas ocasiones se acaba optando por dejar el coche en el garaje para cosas puntuales, o incluso venderlo, y hacer uso del transporte público. “De ahí surge la oportunidad de invertir en comprar vehículos y destinarlos al alquiler entre particulares, ya que la demanda no para de crecer. He ayudado a muchas personas formándolas en este sentido, para que aprendan a sacar réditos económicos y beneficio a través del renting, además de gestionar una flota propia. También gestionamos vehículos a inversores que confían en nosotros”.

Respecto al renting del futuro, Recio incidió en varios puntos a tener en cuenta para saber el recorrido que parece tomar el sector. “En el corto y medio plazo, el renting va a crecer, en volumen y diversificación. Ya estamos viendo cómo los modelos tradicionales se están quedando cortos para un cliente que no quiere atarse ni complicarse. El renting del futuro será más modular, digital y flexible”.

Es lógico que, si los hábitos de los consumidores varían, los servicios también lo hagan. Si para las nuevas generaciones conceptos como la propiedad les queda lejos y, sin embargo, sus preocupaciones se centran más en la eficiencia, la ausencia de preocupaciones y la capacidad de adaptación, el renting ha de centrarse en estos puntos. A esto hay que añadir que existe cierta incertidumbre tecnológica en el sector del automóvil que no da confianza al momento de compra, del mismo modo que en los últimos años las normativas de circulación cada vez establecen más restricciones a ciertos vehículos. En este sentido, según Recio, “el renting se convierte en un paraguas anti-obsolescencia. Eso le da mucho sentido como fórmula para quien no quiere equivocarse ni perder dinero por cambios normativos o caídas de valor residual”.

Profundizando en nuevos modelos de renitng, Recio incidió también en que el sector será cada vez “más flexible (con opción de cambio de coche cada 6 o 12 meses), más digital, incluirá servicios integrados con movilidad urbana (por ejemplo, renting más suscripción a patinetes, VTC o carsharing) y aportará cada vez más soluciones enfocadas a microempresas y autónomos, que buscan agilidad y deducción fiscal sin burocracia”.