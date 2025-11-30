Renting: la tendencia que impulsa la competitividad empresarial

El renting se consolida como una de las soluciones financieras más atractivas para las empresas europeas, especialmente en España, donde casi supera el millón de vehículos y se expande hacia sectores como tecnología, salud y energías renovables.

Según la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), el parque de vehículos en renting superó el millón de unidades al cierre del tercer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 7,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se traduce también en un incremento del número de clientes superior al 2%. Más del 50% de las nuevas matriculaciones corresponden a vehículos de energías alternativas, superando las 134.000 unidades.

Asimismo, la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR) confirma la tendencia positiva también en el renting de otro tipo de bienes como la maquinaria de producción industrial, con un crecimiento superior al 20% o los equipos médicos, que cada vez tienen mayor peso en el renting.

Este modelo de financiación destaca por su flexibilidad, control de costes y contribución a la transición sostenible, factores que valoran muy positivamente las empresas. Frente a la compra tradicional, el renting evita inmovilizar capital y reduce riesgos de obsolescencia. «Frente a otras soluciones de financiación, el Renting ofrece contratos adaptables y no computa como deuda, por lo que no compromete la capacidad financiera de la empresa», afirma Juan Pedro Martorell, Director de Financiación a Medio y Largo Plazo en Banco Sabadell.

Un mercado en plena transformación

La digitalización y la sostenibilidad son los principales motores de crecimiento del renting. Las empresas demandan procesos ágiles y soluciones que les permitan incorporar tecnología eficiente sin comprometer liquidez. Además, la electrificación y la economía circular impulsan la adopción de vehículos híbridos y eléctricos, así como equipos industriales y médicos de última generación. El renting se convierte así en una palanca estratégica para cumplir normativas medioambientales y avanzar hacia modelos más competitivos.

En este contexto de expansión, Banco Sabadell se posiciona como uno de los actores clave en el impulso del renting en España. «Nuestra entidad apuesta por modelos contractuales adaptados a las necesidades de cada proyecto».

Ventajas que marcan la diferencia

Para las corporaciones que eligen esta opción para gestionar su flotas, las ventajas pasan por los siguientes vectores:

Liquidez, pues no existe inversión inicial, liberando recursos para impulsar su core business.

Previsibilidad, con cuotas fijas que incluyen mantenimiento, seguros y asistencia, lo que se traduce en un mejor control de su balance.

Flexibilidad para la renovación de equipos y flotas que se adapten a las necesidades de su negocio en cada momento.

Sostenibilidad, gracias al acceso a tecnología eficiente y soluciones verdes sin necesidad de descapitalizarse.

Ventaja financiera, pues el Renting no figura como deuda, sino como un gasto para la empresa, optimizando ratios y capacidad financiera de la empresa.

Estas ventajas son especialmente relevantes en sectores donde la innovación es constante, como tecnología, transporte y logística y salud, así como en industrias con alto consumo energético, que apuestan por instalaciones fotovoltaicas y sistemas de autoconsumo mediante renting.

Tendencias y asesoramiento experto

El futuro del sector apunta hacia la personalización y la flexibilidad, con servicios de valor añadido como telemetría, mantenimiento predictivo o gestión inteligente de flotas. En este punto es importante tener en cuenta el papel de las entidades financieras, que actúan como un nexo entre los objetivos de transformación e innovación de las empresas y las necesidades de financiación para lograr esos objetivos.

«No sólo se trata de dar financiación, sino de posicionarse como un partner estratégico para las empresas, acompañándolas en todo el proceso de transición hacia modelos más sostenibles y competitivos», concluye Juan Pedro Martorell.

En este sentido, Banco Sabadell destaca por el gran expertise de sus gestores y equipos especializados en soluciones de financiación y sostenibilidad, que acompañan a las empresas en cada fase de sus proyectos, desde la selección del bien más adecuado a sus objetivos de transformación, la configuración de condiciones y servicios más alineados con sus necesidades, así como su renovación cuando sea el momento.

En definitiva, el renting no es solo una alternativa a la compra, es un modelo que impulsa la competitividad, facilita la transición hacia la sostenibilidad y libera recursos para la innovación. Esta fórmula se posiciona como una palanca esencial para las empresas que buscan crecer sin comprometer su estabilidad financiera.