Repsol construirá en colaboración con Enagás su primera gran planta de hidrógeno renovable en Cartagena

Repsol ha dado luz verde a su primer gran electrolizador, de 100 MW, en el complejo industrial de Cartagena, según ha informado hoy. La instalación tendrá capacidad para generar hasta 15.000 toneladas de hidrógeno renovable cada año, que la compañía empleará como materia prima para fabricar productos esenciales con menor huella de carbono, dando un paso significativo en su hoja de ruta para sustituir el hidrógeno convencional por el renovable en sus centros industriales, según ha detallado.

El proyecto ha sido reconocido por la Comisión Europea y el Gobierno de España como estratégico y de interés común europeo (IPCEI, por sus siglas en inglés) y recibirá 155 millones de euros, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La compañía ha asegurado que, por su escala, el desarrollo de este electrolizador supone un reto tecnológico liderado por Repsol, en colaboración con Enagás Renovable que tiene un 25% del proyecto. Con una inversión superior a 300 millones de euros, generará unos 900 empleos entre directos, indirectos e inducidos en las diferentes fases del proyecto.

El electrolizador evitará por sí solo la emisión de hasta 167.000 toneladas de CO2 al año, un impacto similar al de dos tercios de todo el parque de vehículos eléctricos puros en España en 2024, según las estimaciones de la energética.

Está previsto que la planta esté operativa en 2029, representando un hito para el Valle del Hidrógeno de la Región de Murcia, una de las iniciativas autonómicas más relevantes de España. El objetivo es crear un ecosistema lo más eficiente posible, acoplando la capacidad de producción a las necesidades de la industria.

Futuro en la red de gas natural

El proyecto contempla la posibilidad de que, a futuro, el hidrógeno renovable también pueda ser incorporado a la red de gas natural y a la Red Troncal Española de Hidrógeno.

Repsol es la mayor productora y consumidora de hidrógeno de la península, concentrando el 60% de la producción nacional y aportando el 4% del hidrógeno consumido en Europa. Actualmente, puede generar en sus complejos industriales unas 360.000 toneladas de hidrógeno al año.

Por su parte, Enagás Renovable actúa como productor independiente de energía especializado en gases renovables y en iniciativas de descarbonización. Actualmente, su cartera en España comprende 20 proyectos en desarrollo, centrados en hidrógeno renovable y biometano.