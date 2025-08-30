Restablecida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía suspendida por el incendio de un vagón de un tren

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido reanudada tras permanecer cortada desde las 14.00 horas por un incendio de un convoy cerca de Puertollano, según ha informado Renfe a través de la red social X a eso de las 16.30 horas.

En otro mensaje en la misma red social, Adif, el administrador de la infraestructura, avanzó minutos antes que ante la previsión de poder recuperar la circulación, al menos por una vía, iban a empezar a salir trenes de las estaciones de Madrid, Sevilla, Málaga y Granada.

El tren de la incidencia sigue estacionado entre Calatrava y Puertollano.

El tráfico había sido interrumpido debido al incendio del último vagón de un tren en Brazatortas (Ciudad Real), lo que ha obligado a evacuar a sus 210 pasajeros sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

A eso de las 15.45 horas los bomberos ya habían terminado con las labores de extinción del incendio.

Daniel Dorado, uno de los bomberos que ha intervenido en la extinción del fuego, ha explicado a Efe que el fuego se ha podido controlar rápidamente, sin que se extendiera a otros vagones, y las labores se han centrado en refrigerar la zona y controlar fugas de gasoil.

Según señala el bombero, los daños han afectado a componentes electrónicos y cables, que se han "derretido", mientras que todos los pasajeros han podido abandonar el tren de forma segura.