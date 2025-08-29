Ryanair, a la caza del "mentiroso": eleva a 2,50 euros el bonus que paga a sus trabajadores por pillar maletas de mano más grandes de lo permitido

Las redes sociales están plagadas de trucos sobre cómo llevar en Ryanair un equipaje más grande de lo permitido. Estas "trampas" tienen los días contados. La aerolínea de bajo coste ha reforzado la vigilancia en las puertas de embarque con un incentivo mayor para los trabajadores que pillen a pasajeros infractores. Desde noviembre, por cada maleta de tamaño no permitido que detecten, los empleados cobrarán un bonus de 2,50 euros, frente a 1,50 euros que reciben actualmente. Además, los trabajadores podrán cobrar estas bonificaciones de forma ilimitada, ya que la aerolínea ha eliminado el tope de 80 euros mensuales para incentivar aún más la vigilancia.

El CEO de Ryanair, Michael O'Leary, confirmó estos cambios en una entrevista para la televisión irlandesa. "Vamos a aumentarlas de 1,50 euros a 2,50 euros, probablemente a partir del inicio del horario de invierno en noviembre de este año", declaró. "Y no me disculpo en absoluto por ello. [...] Quiero que nuestro personal de asistencia en tierra detecte a quienes estafan al sistema", añadió.

O'Leary defiende que la finalidad de estas medidas es garantizar la puntualidad. Según O'Leary, los retrasos en el embarque a menudo se deben a la necesidad de reubicar en la bodega las maletas de mano demasiado grandes. Con este aumento, busca no solo agilizar el proceso, sino también asegurar un trato "justo" para los viajeros que sí cumplen con la normativa. No obstante, asegura que el porcentaje de pasajeros que pagan recargos en la puerta de embarque por sobrepasar el tamaño de equipaje permitido es de apenas el 0,1%, tan solo unos 200.000 pasajeros al año.

Los pasajeros cuyas maletas de mano superan las dimensiones máximas permitidas en cabina por Ryanair se enfrentan a cargos de hasta 75 euros. Actualmente, los pasajeros de Ryanair pueden llevar de forma gratuita un bulto pequeño con unas dimensiones máximas de 40x30x20 centímetros y debe caber debajo del asiento delantero. La aerolínea ha decidido recientemente aumentar el tamaño del equipaje de mano gratuito permitido. El tamaño anterior era de 40x20x25 centímetros. Así, las nuevas medidas representan una mejora en la capacidad de carga, que pasa de 20 litros a 24 litros, permitiendo a los viajeros incluir más pertenencias sin coste adicional, siempre que no superen el peso máximo establecido, que sigue siendo de 10 kg.

Estos límites de tamaño son ligeramente más amplios que los contemplados por la propuesta para reformar el reglamento sobre derechos de los pasajeros aéreos, que contempla autorizar el cobro de la maleta de mano y establecer las dimensiones del bulto gratuito (40x30x15cm).

Esta propuesta obtuvo el visto bueno del Consejo de la UE el pasado 5 de junio pero aún debe pasar por el filtro del Parlamento Europeo, donde necesitará una mayoría absoluta (al menos 361 eurodiputados) para ser adoptado. El pasado 24 de junio, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo votó con una abrumadora mayoría (38 votos a favor de 42) en contra de legalizar el cobro por el equipaje de mano en cabina, dejando el destino de esta medida en el aire.

En España, la aerolínea se enfrenta a un multa de 107,7 millones impuesta por el Ministerio de Consumo precisamente por cobrar por el equipaje de cabina, algo que el departamento que dirige Pablo Bustinduy considera ilegal. No obstante, la sanción está recurrida judicialmente, por lo que no se aplicará hasta que haya una resolución firme, y Ryanair confía en que saldrá victoriosa ya que defiende que las aerolíneas tienen libertad para fijar precios en base al Reglamento de la UE 1008/2008.