Ryanair dice adiós al papel: solo aceptará tarjetas de embarque digitales

Los aeropuertos y las aerolíneas llevan años incorporando tecnologías avanzadas que buscan transformar la experiencia de viaje de millones de pasajeros. Sin embargo, no todos se sienten cómodos con estos cambios: para quienes no dominan las herramientas digitales, depender del móvil para volar resulta más un obstáculo que una ayuda. Para ellos, la tarjeta de embarque física sigue siendo la opción más sencilla y segura. Aun así, Ryanair ha decidido poner fin a este formato y obligará a todos sus clientes a utilizar únicamente la versión digital para subir al avión.

La low cost irlandesa tiene previsto eliminar las tarjetas de embarque impresas a partir del próximo 3 de noviembre de 2025. De esta forma, se obligará a los viajeros a utilizar la versión digital. "Tu tarjeta de embarque digital estará disponible en tu teléfono móvil a través de la aplicación móvil de Ryanair", explica la propia aerolínea.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, explicó en el pódcast de viajes de The Independent que la medida persigue reducir el impacto ambiental, con un ahorro estimado de 300 toneladas de papel al año. "Entre el 85% y el 90% de los pasajeros acuden con móviles, y queremos que todo el mundo se pase a esa tecnología", señaló.

La aerolínea asegura que quedarse sin batería o perder el teléfono no supondrá un problema. Los viajeros que hayan completado la facturación online podrán solicitar en el aeropuerto una tarjeta de embarque en papel sin coste adicional.

Asimismo, el personal podrá identificar a los pasajeros en la puerta de embarque a través de su número de secuencia. En el caso de reservas en grupo, será posible descargar varias tarjetas en un único dispositivo y compartirlas fácilmente mediante otras plataformas digitales.

Estos aeropuertos no aceptarán tarjetas de embarque online

Todos los pasajeros que salgan desde Marruecos o Turquía deberán llevar su tarjeta de embarque física impresa, ya que no se aceptará la digital. Tampoco se podrá volar desde Tirana hasta el Reino Unido sin una tarjeta de embarque física.

Esto se debe a que los aeropuertos de estos países "desafortunadamente todavía no pueden aceptar tarjetas de embarque móviles", aseguran desde Ryanair.

En el caso de que no se cuente con una impresora o se haya olvidado este documento, el viajero podrá imprimir la tarjeta de embarque en el mostrador de facturación de la aerolínea. No obstante, quienes opten por esta alternativa deberán abonar "una tasa de reemisión de la tarjeta de embarque" de 20 euros. Un coste que desaparecerá a partir del 3 de noviembre de 2025, por lo que imprimirla será totalmente gratuito.