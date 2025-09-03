Ryanair reducirá en invierno en 600.000 plazas su oferta en la Península y en otras 400.000 en Canarias

Ryanair ha concretado hoy los recortes de capacidad en los aeropuertos regionales españoles para la temporada de invierno que anunció la semana pasada su consejero delegado, Eddie Wilson, en respuesta a la política tarifaria de Aena.

Los recortes golpearán esta vez a una región eminentemente turística como Canarias. Así, la aerolínea ha anunciado un recorte de asientos de un 41% en la Península, que equivalen a 600.000 plazas; y de un 10% en las Islas Canarias, equivalentes a 400.000 plazas.

La compañía ha detallado que estos recortes se concretan en el cierre de su base de dos aviones de Santiago de Compostela, lo que supondrá una pérdida de inversión de 200 millones de dólares; la suspensión de todos los vuelos de Vigo -desde el 1 de enero- y Tenerife Norte -a partir del invierno de 2025-; la continuidad del cierre de las operaciones ya iniciado este verano de Valladolid y Jerez y una reducción de capacidad para la temporada de invierno en los aeropuertos de Zaragoza (-45%); Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%).

En total, Ryanair ha anunciado la cancelación de 36 conexiones directas, con lo que entre este recorte y el anunciado para la campaña de verano todavía en desarrollo, la compañía ha recortado su oferta en los aeropuertos regionales en dos millones de asientos.

Una capacidad que, según ha reiterado la "low cost" irlandesa, están trasladando a otros países con aeropuertos más eficientes como Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría.

Excesivas tarifas

Nuevamente, Ryanair ha achacado estos recortes a las "excesivas y poco competitivas" tarifas que aplica el gestor aeroportuario, Aena, a las aerolíneas. Según ha asegurado Eddie Wilson, la última subida del 6,62% anunciada por Aena "es la última prueba de que el operador aeroportuario monopolístico no tiene interés en desarrollar el tráfico en los aeropuertos regionales españoles".

El directivo ha acusado al Gobierno de tener "una política anti turismo" y de estar exportando inversión a Marruecos, Croacia y otros países eruopeos, permitiendo a Aena infrautilizar infraestructuras.

Según los cálculos de Ryanair, con sus recortes, la capacidad de los aeropuertos regionales va a quedar en un 80% ociosa. La única forma de estimular la demanda en estos aeropuertos, según ha insistido la aerolínea irlandesa, es reducir sus tarifas.