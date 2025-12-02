Ryanair suspende su plan de descuentos por pérdidas millonarias: ¿qué pasará ahora con las ofertas?

La "low cost" irlandesa Ryanair ha anunciado la cancelación inmediata de su programa de fidelización para nuevos clientes tras admitir que genera pérdidas y al no haber captado el número esperado de suscriptores.

La aerolínea lanzó este nuevo plan de descuentos el pasado 24 de marzo por 79 euros, que consistía en la reserva de asientos gratis, seguro de viaje gratuito y acceso a 12 ventas de asientos anuales (una por cada mes) exclusivas para miembros.

Según Ryanair, los miembros de su servicio "Prime" que cogieran una docena de vuelos anuales ahorrarían hasta 420 euros o cinco veces el coste de la suscripción.

Aunque Ryanair limitó el plan a 250.000 miembros por orden de llegada, la aerolínea de bajo coste solo ha llegado a captar a 55.000 clientes. Estos seguirán disfrutando de ofertas mensuales exclusivas de tarifas bajas hasta octubre de 2026. No obstante, la irlandesa ha afirmado que cerrará este programa después de un periodo de prueba de ocho meses y no permitirá que nuevos miembros se registren.

"A lo largo de los años, los clientes nos han pedido un programa para miembros de Ryanair, así que probamos este programa "Prime" durante los últimos 8 meses", asegura Dara Brady, director de marketing de Ryanair. Y añade que "hasta la fecha, hemos inscrito a más de 55.000 miembros Prime, generando más de 4,4 millones de euros en cuotas de suscripción. Sin embargo, nuestros miembros Prime han recibido más de 6 millones de euros en descuentos en tarifas, por lo que esta prueba ha costado más dinero del que genera".

Brady señala que "este nivel de membresías, o de ingresos por suscripción, no justifica el tiempo y el esfuerzo que conlleva lanzar ventas mensuales exclusivas de asientos Prime para nuestros 55.000 miembros".

"Agradecemos a nuestros 55.000 miembros Prime que se inscribieron en esta prueba de Prime durante los últimos 8 meses, y pueden estar seguros de que seguirán disfrutando de ahorros exclusivos en vuelos y asientos durante los 12 meses restantes de membresía", continúa el directivo.

Con más de 207 millones de pasajeros este año, Brady asegura que la aerolínea de bajo coste seguirá centrada en ofrecer "las tarifas más bajas de Europa" a todos sus clientes.