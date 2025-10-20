Sabadell (+4,65%) y BBVA (+3,84%) impulsan el Ibex tras el fin de la opa

Banco Sabadell ha sido el valor que más ha subido de todo el Ibex 35 este lunes, con un incremento del 4,65%, mientras que BBVA se ha quedado en segunda posición, avanzando un 3,84%, tras el fracaso de la oferta pública de adquisición (opa) impulsada por la entidad presidida por Carlos Torres sobre la firma catalana, operación que únicamente ha obtenido la aceptación del 25,47% de las acciones con derecho a voto.

Esta evolución se produce después de que el viernes Banco Sabadell cayera un 6,78% en Bolsa y BBVA repuntara un 5,98%, en un contexto marcado por la opa fallida y las turbulencias bursátiles por la incertidumbre sobre bancos regionales de Estados Unidos.

La cotización del banco catalán ha cerrado la jornada de este lunes situada en 3,15 euros, algo por debajo de los más de 3,3 euros que llegó a tocar antes de que BBVA decidiera mejorar su oferta fallida. De su lado, BBVA ha mantenido su ritmo ascendente hasta situarse en 172,95 euros.

Esto supone que desde el jueves, último día bursátil no afectado por el resultado de la OPA, la acción de Sabadell ha caído un 2,44%, mientras que la de BBVA se ha elevado un 10%.

El resto de bancos también ha progresado este lunes en el parqué, aunque con incrementos mucho menores. Bankinter ha avanzado un 1,65%; Banco Santander, un 1,80%; Unicaja, un 1,91%; y CaixaBank, un 2,56%.