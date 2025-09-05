El Sabadell, sobre la OPA: "Esta oferta es incluso peor que la que ya rechazó el Consejo en 2024"

La respuesta del Banco Sabadell a la aprobación por parte de la CNMV del folleto de la OPA del BBVA, sin mejora por el momento de la oferta, no se ha hecho esperar. El presidente de la entidad, Josep Oliu, asegura que esta oferta "es incluso peor que la que ya valoró y rechazó el Consejo de Administración en mayo de 2024, porque infravaloraba el proyecto en solitario de nuestra entidad". Según ha explicado, Banco Sabadell se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA en los últimos 16 meses, mientras que la propuesta sigue siendo una acción de BBVA más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos de Banco Sabadell.

En este sentido, recuerda que Banco Sabadell es la entidad con mejor evolución bursátil de los últimos cinco años en Europa y con una excelente perspectiva de remuneración a sus accionistas. "Teniendo en cuenta como referencia el 6 de mayo de 2024, las acciones de Banco Sabadell se han revalorizado un 108% y las de BBVA lo han hecho un 55%", dice Sabadell en un comunicado.

"Deficiencias" y "omisiones" en los números

Por su parte, el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, ha asegurado que en una primera lectura de la propuesta se "han encontrado todavía más deficiencias y omisiones en los números e hipótesis que en la versión anterior". Una de las novedades es que plantean la posibilidad de adquirir menos del 50% de las acciones, lo que "no parece reflejar gran confianza en el atractivo de su oferta y no creo que le guste a nuestros accionistas", ha precisado González-Bueno. "Parece una oferta pobre y cargada de hipótesis poco realistas, pero habrá que analizarlo en detalle antes de dar una valoración completa”, ha aseverado el consejero delegado de Banco Sabadell.

Pérdidas para los inversores del Sabadell

El Consejo de Administración de la entidad analizará la oferta en profundidad y en los próximos días emitirá su valoración argumentada sobre qué es más beneficioso para los accionistas de Banco Sabadell. En cualquier caso, Oliu ha recordado que es importante que los accionistas de Banco Sabadell sepan que, "si aceptan la oferta de BBVA, a día de hoy, pierden más del 8% de su inversión, dejan de cobrar el dividendo extraordinario de 50 céntimos que se abonará a principios de 2026 cuando se cierre la venta de TSB, y tienen que pagar impuestos por la plusvalía en el canje de sus acciones y en la inmensa mayoría de los casos recibirán menos efectivo del que tendrán que pagar a Hacienda".

Una oferta "ofensiva"

Por su parte, la Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco Sabadell ha considerado este viernes que la oferta realizada por BBVA en su folleto de la OPA es "ofensiva" y ha acusado a la entidad dirigida por Carlos Torres de querer hacerse con el control del banco catalán a "precio de rebajas". A través de un comunicado, la asociación ha argumentado que el BBVA en su folleto "no se ha dignado ni a actualizar su oferta" al haber dejado el precio original en el canje de una acción de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Sabadell.