Salto estratégico en la eficiencia portuaria y de aeropuertos

España ha iniciado una nueva etapa de transformación en sus infraestructuras más críticas que componen los aeropuertos y puertos del estado. AENA impulsa un ambicioso plan de modernización en los principales aeropuertos, mientras que el sistema portuario estatal avanza hacia la digitalización integral con proyectos de gemelos digitales, automatización y gestión de datos que les permitan ser más ágiles y eficientes. El objetivo común es claro: aumentar capacidad, eficiencia y sostenibilidad para consolidar el papel logístico y turístico del país en Europa y en el mundo.

Mayor capacidad operativa

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el eje central del plan de modernización de AENA. Su proyecto de ampliación prevé la remodelación completa de las terminales T1, T2 y T3, la creación de un gran edificio procesador común y la expansión del conjunto T4–T4S. Estas actuaciones permitirán absorber el crecimiento previsto de pasajeros y reforzar su papel como hub internacional, con mejores conexiones entre vuelos europeos, latinoamericanos y asiáticos.

Entre las decisiones estratégicas adoptadas que armarán la hoja de ruta para los próximos años, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha señalado como relevante la ampliación de Barajas, con una inversión de 2.400 millones de euros para poder garantizar una capacidad operativa de 90 millones de pasajeros al año en 2031, convirtiéndose en uno de los mayores aeropuertos de la Unión Europea.

Además de aumentar la capacidad operativa, AENA busca mejorar la experiencia del pasajero y la eficiencia energética. Las nuevas terminales incorporarán sistemas de climatización de bajo consumo, paneles fotovoltaicos y soluciones de movilidad intermodal con acceso directo a trenes de alta velocidad y metro. El proyecto forma parte de la actualización del plan estratégico 2024–2030 de AENA, que prioriza la sostenibilidad y la digitalización como grandes pilares.

El aeropuerto de Barajas deberá prepararse para admitir 90 millones de pasajeros al año a partir de 2031

En el caso de la Ciudad Condal, el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat cuenta con una inversión de 3.200 millones de euros para convertirse en un hub intercontinental con la ampliación de la tercera pista, la construcción de una terminal satélite y la renovación de los edificios T1 y T2. Los promotores defienden que la ampliación es esencial para competir con hubs europeos como Ámsterdam o Frankfurt, frente a los críticos que alertan del riesgo ambiental. AENA deberá encajar el proyecto dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que fijará las tarifas y prioridades de inversión del periodo 2027–2031.

De cara a afianzar la expansión del turismo del sol, la tercera gran obra proyectada será la ejecutada en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol con el fin de duplicar su capacidad operativa mediante la ampliación de zonas de seguridad y mayor número de salas de embarque. El aeropuerto malagueño ha superado los 22 millones de pasajeros al año y se ha consolidado como puerta de entrada turística del sur de la península.

La revolución digital marítima

Los puertos españoles también se enfrentan a retos de eficiencia, congestión, escasez de mano de obra y adaptación a normativas medioambientales como el Pacto Verde Europeo. El aumento del tráfico derivado de la reconfiguración de rutas comerciales, y el crecimiento de mercados especializados como el transporte de GNL y el turismo, hacen necesaria una mayor inversión en digitalización y sostenibilidad para mejorar su competitividad.

El Marco Estratégico de Puertos del Estado fija como prioridad la creación de puertos inteligentes, donde las operaciones logísticas, energéticas y medioambientales se gestionen mediante datos y automatización. Entre los proyectos más destacados figuran los Port Community Systems (PCS), plataformas digitales que integran a autoridades portuarias, terminales, aduanas y operadores logísticos. Estos sistemas, ya operativos en Barcelona y Valencia, permiten el intercambio de documentación en tiempo real, reducen tiempos de espera y mejoran la trazabilidad de mercancías.

El siguiente paso es aplicar tecnologías como gemelos digitales o digital twins a la gestión portuaria. Estas réplicas virtuales de infraestructuras físicas —muelles, grúas, redes eléctricas— integran datos de sensores IoT y modelos BIM/GIS para simular operaciones, predecir mantenimiento y optimizar la planificación. La adopción de tecnologías digitales en puertos europeos puede mejorar la eficiencia operativa entre un 12 y un 18%, según un estudio publicado en la revista Applied Sciences (MDPI).

El sistema portuario de titularidad estatal, a través de Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, anunció recientemente que invertirá 65 millones de euros en la compra de equipos para reforzar el control fronterizo en el marco del sistema europeo de entradas y salidas (Entry-Exit System). Se trata de un sistema electrónico común fijado por la Unión Europea que permitirá registrar las entradas y salidas de los viajeros extracomunitarios que crucen las fronteras a través de aeropuertos, carreteras y puertos.

Aeropuertos con mayor capacidad y mejor conectados, así como puertos más inteligentes, coordinados y haciendo uso de energías limpias, son claves para componer la infraestructura necesaria capaz de sostener el liderazgo turístico, comercial y tecnológico del país.