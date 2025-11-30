Santander Renting acelera su digitalización

El renting de vehículos es ya la alternativa de movilidad con mayor crecimiento en España. Según los datos más recientes de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), el sector cerró el tercer trimestre de 2025 superando por primera vez el millón de unidades en su parque automovilístico. Este hito, que supone un crecimiento del 7,64% respecto al año anterior, es el reflejo de la profunda transformación digital que está experimentando el servicio.

En este escenario de expansión, Banco Santander ha decidido acelerar su estrategia tecnológica y reforzar la experiencia del usuario con una serie de herramientas orientadas a simplificar, agilizar y personalizar cada fase del ciclo de vida del vehículo. La entidad ha puesto el foco en la comodidad del conductor y en la necesidad de ofrecer procesos más intuitivos y autosuficientes.

Una de las novedades más destacadas es la cita digital, disponible a través de la app del conductor. Esta funcionalidad permite concertar revisiones o cambios de neumáticos sin necesidad de realizar llamadas ni gestionar esperas. El usuario accede a un listado de talleres, consulta horarios y ubicaciones, y confirma su cita en apenas dos clics.

Paralelamente, Santander Renting ha presentado una nueva web del conductor, que sustituye los tradicionales apartados de preguntas frecuentes y reduce la dependencia del canal telefónico. La plataforma incorpora una infografía interactiva que guía al usuario por todas las situaciones posibles del ciclo de vida del vehículo –averías, siniestros, mantenimiento, cambio de neumáticos o entrega– y enlaza con vídeos y miniguías que ofrecen respuestas visuales y rápidas. El objetivo es claro: facilitar al cliente una solución accesible y eficaz, sin intermediarios y con la información organizada de forma intuitiva.

La transformación digital también ha alcanzado el canal telefónico mediante un sistema de respuesta de voz inteligente (IVR). Este identifica automáticamente la aseguradora asociada al vehículo introduciendo únicamente la matrícula y deriva la llamada al proveedor adecuado. Con ello se reducen tiempos de espera, se evita la transferencia entre departamentos y se simplifica el proceso de asistencia, logrando un servicio más eficiente.

Desde el punto de vista comercial, Santander ha reforzado su estrategia de segmentación para ofrecer soluciones personalizadas en función del tipo de cliente -particular, autónomo o empresa-, del uso real del vehículo, del kilometraje anual o del tipo de contrato. La entidad pretende así que el renting deje de percibirse como un producto estándar y se convierta en un servicio flexible y adaptado a necesidades concretas.

Re Estrena: la segunda vida del renting

Dentro de esta evolución del sector, Banco Santander ha incorporado una propuesta adicional centrada en ampliar las opciones de movilidad: Re Estrena, un plan de renting que pone en circulación vehículos procedentes de rentings anteriores. Estos coches forman parte de la flota del banco y han sido sometidos a un riguroso proceso de selección y reacondicionamiento para garantizar su óptimo estado.

Re Estrena responde al creciente interés por alternativas más accesibles y sostenibles sin renunciar a las ventajas tradicionales del renting: seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido, previsión de costes y ausencia de trámites complejos. El programa está orientado a clientes particulares y empresas que buscan un vehículo en perfectas condiciones, con todos los servicios incorporados y una renta mensual competitiva.

Uno de los elementos más innovadores del servicio es su sistema de contratación y entrega remota. El cliente puede formalizar el contrato desde casa y recibir el vehículo en un plazo de tres o cuatro días. La entrega se realiza en la dirección indicada por el usuario, con disponibilidad en toda la península y Baleares y gestión centralizada desde la Comunidad de Madrid. Este modelo elimina la necesidad de desplazarse a concesionarios o sucursales y aporta comodidad y seguridad, además de reducir el tiempo que transcurre entre la decisión de contratar y la recepción del coche.

Con esta combinación de digitalización, personalización y nuevas soluciones, Santander Renting se posiciona en un mercado marcado por la creciente demanda de movilidad flexible. La apuesta por herramientas intuitivas, procesos automáticos y productos adaptados a distintos perfiles confirma una estrategia orientada a reforzar la autonomía del conductor y a responder a un sector que evoluciona a gran velocidad.