Se dan de baja tres de los dieciséis afiliados del PP que usaron tarjetas

Tres de los dieciséis afiliados del PP que hicieron uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid se han dado de baja del partido, según han informado a Efe fuentes de la dirección de los populares.

Entre estos tres afiliados -cuyos nombres no ha facilitado el partido- no se encuentra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, quien según ha podido saber Efe no tiene intención en principio de darse de baja del PP y quiere dar su versión de lo sucedido.

El Comité de Derechos y Garantías del PP, que abrió expedientes informativos a los dieciséis afiliados, se reúne esta tarde para tratar este asunto y nombrar al instructor de esta investigación.

No se espera que de hoy salga una decisión sobre si se expulsa o no a los afiliados que utilizaron las tarjetas opacas, entre ellos Rato, que fue vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar.

Según fuentes populares, antes de tomar una decisión se estudiarán todos los casos y se escuchará a los afectados.

La dirección del PP ya ha advertido en cualquier caso de que llegará hasta las “últimas consecuencias” en esta investigación, que puede derivar en la expulsión de los afiliados que utilizaron las tarjetas opacas.

Así lo señaló el lunes el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, quien señaló que se tomarán las decisiones oportunas, “afecten a quien afecten”, por este hecho “detestable”.

Hace una semana, el PP abrió un expediente informativo a los afiliados que hicieron uso de las tarjetas, y el proceso que marcan los estatutos es abrir después, si se da el caso, expediente de expulsión para finalizar con la expulsión definitiva del partido.