Sebastián Ramírez, abogado: "Si estás cobrando el paro, la ley permite compatibilizarlo con ser autónomo"

El mercado laboral español cerró noviembre de 2025 con un nuevo descenso del paro registrado, una caída de 18.805 personas que situó el total en 2.424.961 desempleados, la cifra más baja para este mes desde 2007. El dato contrasta con la pérdida de 14.358 empleos en el mismo periodo, lo que evidencia un contexto de elevada rotación y fragilidad laboral. En paralelo, Europa mantiene una tendencia más estable, con una tasa de desempleo del 6,4% en la eurozona y del 6% en el conjunto de la Unión Europea, frente al 10,5% registrado en España, que continúa encabezando la lista de países con mayor paro según Eurostat. Esta situación alimenta la incertidumbre entre quienes acaban de perder su trabajo y se enfrentan a un mercado especialmente hostil.

Ante este escenario, muchos desempleados buscan alternativas que les permitan reincorporarse cuanto antes a la actividad laboral, ya sea mediante empleos de corta duración, proyectos temporales o contratos a tiempo parcial. Para favorecer esta transición, la normativa vigente contempla la posibilidad de compatibilizar el cobro del subsidio de paro con determinados trabajos, una fórmula que pretende reducir la penalización económica que sufren quienes aceptan empleos mientras continúan en búsqueda activa. Esta compatibilidad se ha convertido en una herramienta relevante para quienes tratan de mantener ingresos mínimos mientras reconstruyen su trayectoria profesional.

El objetivo es facilitar que la vuelta al mercado laboral sea progresiva, permitiendo al trabajador adquirir experiencia reciente, mejorar sus opciones de empleabilidad y acceder a nuevas oportunidades sin renunciar por completo al apoyo económico que proporciona la prestación. En este marco, la compatibilidad también alcanza en determinados supuestos a algunos autónomos que cumplen los requisitos establecidos. Esta medida pretende ofrecer mayor flexibilidad en un entorno laboral marcado por cambios rápidos y necesidades profesionales diversas.

Trabajar por cuenta propia y cobrar el paro a la vez

Sebastián Ramírez, abogado laboralista conocido en redes sociales bajo el pseudónimo de "Leyes con Sebas" por sus vídeos divulgativos sobre los derechos laborales de los trabajadores, expone una variable legal que pocos conocen. "Si estás cobrando el paro, la ley permite compatibilizarlo con el inicio de tu actividad como autónomo", comienza explicando el profesional del derecho. Pese a que pueda parecer contradictorio, el repertorio legislativo ampara esta condición de trabajo. No obstante, existen una serie de parámetros a seguir y no siempre se puede ejercer este derecho, tan solo en el inicio de tu actividad por cuenta propia.

"Cuando estás en situación de desempleo y estás cobrando el subsidio por desempleo, también conocido como paro, puedes acceder a hacerte autónomo y durante nueve meses cobrar la prestación por desempleo y poder facturar", confirma. Por ende, durante este plazo de tres trimestres, el trabajador autónomo tiene el derecho a contabilizar ambos ingresos. "Es una medida pensada para facilitar que la gente emprenda sin miedo, porque los primeros meses suelen ser los más complicados", informa. Mientras que el contribuyente trata de levantar un negocio cuenta con un apoyo económico real al mismo tiempo que tiene la potestad de facturar y mover tus primeros clientes.

Ten en cuenta estos factores antes de hacerte autónomo

No obstante, respecto a esta operación surge la duda de cómo se debe proceder para que se efectúe de manera correcta. "Eso sí debes solicitarlo (el subsidio) antes de darte de alta, cumplir los requisitos y mantener la actividad de forma real", agrega Ramírez. De esta suerte, es de vital importancia asegurarse de que el subsidio se ha tramitado de manera correcta, puesto que, de la otra forma el trabajador comenzaría su actividad y la Administración podría denegarlo. "Esta compatibilidad no se puede prorrogar más de esos nueve meses, pero es una ayuda enorme para quienes quieren empezar su proyecto sin quedarse sin ingresos de un día para otro", concluye.