La Seguridad Social acepta que los autónomos mejoren su pensión más de un 20% al compatibilizar la jubilación y el trabajo

El Ministerio de Seguridad se ha abierto a rebajar los requisitos para compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo autónomo dentro del plan de jubilación flexible para que ya no vaya unida a la realización de una actividad por cuenta ajena y a tiempo parcial, como hasta ahora, puesto que también se permitirá compatibilizar la pensión con el desarrollo de una actividad por cuenta propia a cambio de una mejora de la pensión del 20%.

Hasta ahora el Gobierno solo permitía compatibilizar la pensión con un trabajo autónomo «si en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante de la pensión de jubilación, el pensionista no hubiera estado en alta en un régimen de la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia o autónomo».

Ahora, según fuentes empresariales de la negociación consultadas por EP, el Ministerio se ha abierto a estudiar que este plazo no sea de cinco años, sino de cuatro. No se descarta tampoco desde el Ministerio que ese porcentaje adicional en el importe de la pensión sea incluso superior al 20%. Asimismo, el Ministerio está dispuesto a hacer cambios en el mercado de trabajo tras una jubilación total, sin tener que renunciar a una parte de la pensión.

En el borrador inicial, la jornada de trabajo parcial debía estar comprendida entre un 40% y un 80% en relación con la de un trabajador a tiempo completo comparable. A cambio, el importe de la pensión compatible con el trabajo se incrementaría en 20%. En la propuesta que se estudia se pretende rebajar ese umbral mínimo del 40% para poder compatibilizar pensión y empleo parcial, así como a elevar los porcentajes adicionales del 10% y del 20% en la pensión.

Fuentes consultadas apuntan que el Ministerio todavía no ha cerrado los porcentajes finales de la propuesta, aunque sí ha confirmado que se muestra dispuesto a modificarlo.