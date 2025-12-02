La Seguridad Social lo confirma: estos son los cambios que sufrirá el Ingreso Mínimo Vital en España

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación imprescindible para miles de personas en España. Se trata de una ayuda económica de carácter estructural implantada con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de ingresos para las personas y hogares en situación de pobreza severa.

Este sistema representa uno de los pilares más relevantes de la política social española, situándose en la línea de los programas de rentas mínimas que ya existen en numerosos países europeos. Su finalidad principal es reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y ofrecer una red de seguridad económica a quienes no pueden cubrir sus necesidades básicas por falta de empleo.

Según ha informado el Gobierno, esta prestación alcanza ya a 773.272 hogares en los que viven 2.363.554 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Además, en el último año el número de hogares con prestación se ha visto incrementado en un 19,25% y el número de beneficiarios ha crecido un 20,1%, por lo que se convierte en una ayuda más que necesaria en el panorama español.

Y en medio de este contexto, el Gobierno ha introducido un cambio en esta ayuda, facilitando el acceso a muchos ciudadanos.

El cambio que ha activado el Gobierno en el IMV

Para acceder a esta prestación, es necesario cumplir con una serie de requisitos. No obstante, uno de los beneficiarios más recurrentes es aquel que se encuentra en desempleo. Por ello, desde el Ejecutivo han impulsado una pequeña modificación que facilita el acceso a las personas que no tienen trabajo.

Y es que aquellos que se encuentran percibiendo una prestación por desempleo pero están cerca de agotar la ayuda, tendrán disponible el acceso automático al IMV. Los trabajadores que agoten la prestación por desempleo y sigan sin encontrar trabajo podrán acceder a esta ayuda de manera automática y más sencilla. Se trata de una decisión que permite al ciudadano ahorrar trámites.

¿Cuáles son los cambios?

Tras anunciarse el cambio, miles de contribuyentes que cobran un subsidio por desempleo se verán beneficiados, puesto que todos los que no consigan un empleo podrán acceder a la ayuda. Hasta ahora, cuando se agotaba el paro, se tenía que iniciar un nuevo proceso para pedir el IMV, con la típica lista de documentos, citas y esperas.

No obstante, a partir de la nueva norma, si el ciudadano cumple con los requisitos, el cobro del Ingreso Mínimo Vital será automático. De este modo se elimina la necesidad de tener que presentar una solicitud nueva, con todo lo que ello implica.

¿Cómo funcionará este procedimiento?

Según informan desde el Ministerio de Seguridad Social, el funcionamiento de esta pasarela entre ambas prestaciones será el siguiente:

1. Durante el trimestre previo al agotamiento del subsidio por desempleo, el SEPE informará a la persona beneficiaria sobre la posibilidad de remitir sus datos y los de su unidad familiar, a fin de tramitar la prestación de IMV.

2. Para ello, la persona beneficiaria deberá otorgar su consentimiento y, en su caso, suscribir una declaración responsable de que dispone del consentimiento de los integrantes de su unidad familiar.

3. Si autoriza el consentimiento, el SEPE, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se produzca el agotamiento del subsidio por desempleo, remitirá al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), como entidad gestora de la prestación de IMV (o a los órganos competentes en los casos de País Vasco y Navarra), la información necesaria para su tramitación.

4. En caso de reconocimiento del derecho al IMV, la fecha del hecho causante será la fecha del agotamiento del subsidio, y los efectos económicos se producirán el primer día del mes siguiente al del agotamiento del subsidio, es decir, es decir, no habrá un periodo de pérdida de ingresos para los perceptores. La persona titular del Ingreso Mínimo Vital será, en todo caso, la que fuese beneficiaria del subsidio por desempleo.

Requisitos para poder optar al IMV

Para poder ser beneficiario del IMV, el Ministerio requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos tanto en el momento de la presentación de la solicitud como de sus revisiones. Estos son:

1. Tener residencia en España: los beneficiarios individuales o miembros de una unidad de convivencia deben tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud. No se exige el plazo de un año a:

Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento , adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.

Las mujeres víctima de violencia de género.

Para determinar la situación de vulnerabilidad económica se toma en consideración la capacidad económica de la persona solicitante individual o de la unidad de convivencia, computando los recursos de todos sus miembros.

2.Este requisito se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia. Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.