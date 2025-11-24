El SEPE publica más de 200 ofertas de trabajo para Navidad: hasta 1.600 euros de retribución

La campaña de Navidad suele convertirse en uno de los motores temporales más potentes del empleo en España, y cada año el SEPE refleja ese repunte con cifras que dan algo de oxígeno a sectores muy diversos.

A medida que se acercan las festividades, el consumo se dispara, el turismo recupera intensidad y las empresas refuerzan sus plantillas para poder responder al incremento de la demanda. Comercio, logística, hostelería, transporte, atención al cliente y actividades vinculadas al ocio familiar son algunos de los ámbitos que más personal necesitan en estas fechas.

Este aumento de contrataciones no solo se explica por el mayor volumen de ventas o desplazamientos, sino también por la necesidad de cubrir jornadas ampliadas, gestionar devoluciones, preparar envíos o reforzar servicios que en otras épocas del año operan con estructuras más reducidas. De ahí que muchas compañías planifiquen sus incorporaciones con antelación y utilicen la campaña navideña como oportunidad para captar talento nuevo y evaluar a futuros empleados de larga duración.

En este sentido, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha lanzado a través de su portal laboral 'Empléate' más de 200 ofertas de trabajo para la campaña navideña.

¿Qué ofertas se anuncian?

Con el mes de diciembre a punto de entrar, multitud de empresas demandan los servicios de trabajadores para cubrir la campaña de Navidad. Estos son algunos de los puestos de trabajo ofertados:

Control de probadores en Madrid : cinco personas. Jornada completa con un salario de 16.500 euros brutos al año.

: cinco personas. Jornada completa con un salario de 16.500 euros brutos al año. Repartidores en Huelva : seis personas. Contrato temporal con un salario entre 20.000-25.000 euros brutos al año, sin ser necesaria experiencia.

: seis personas. Contrato temporal con un salario entre 20.000-25.000 euros brutos al año, sin ser necesaria experiencia. Vendedores en el mercado de Navidad de Palma de Mallorca : contrato temporal (del 21 de noviembre al 6 de enero), con posibilidad de jornada completa o parcial y con salario a negociar: En este caso, sí se valora positivamente el conocimiento del alemán e inglés.

: contrato temporal (del 21 de noviembre al 6 de enero), con posibilidad de jornada completa o parcial y con salario a negociar: En este caso, sí se valora positivamente el conocimiento del alemán e inglés. Monitor para atención al público en actividades de atracciones en un comercio de Madrid : contrato temporal. Jornada de 15 o 20 horas semanales.

: contrato temporal. Jornada de 15 o 20 horas semanales. Peluquera con formación en Bilbao para trabajar los fines de semana y en Navidad : contrato laboral indefinido con horario a convenir.

: contrato laboral indefinido con horario a convenir. Operador de máquinas envasadoras de productos congelados de carne o pescado en Marchena (Sevilla): contrato laboral temporal (20 días) a jornada completa con un salario de 1.600 euros al mes.

Trabajos para Navidad

Tal y como se puede observar en la página web del SEPE, muchas de las ofertas tienen que ver con el reparto de paquetes, la hostelería o puestos para trabajar de cara al público. Además, una de las grandes ventajas de esta época es que muy pocas ofertas requieren de estudios o experiencia previa.

Respecto a los salarios, las empresas deciden negociar con el trabajador según el tiempo que vaya a estar trabajando y las horas que vaya a desempeñar. No obstante, existen algunas opciones donde la retribución alcanza los 1.600 euros.

¿Cómo acceder a las ofertas?

Para apuntarse a las ofertas de trabajo del SEPE, es necesario acceder a su portal laboral 'Empléate', donde cada ciudadano puede seleccionar la oferta que más le interese y más se ajuste a sus necesidades.

Para visualizar las ofertas relacionadas con la Navidad, basta con poner la palabra en el buscador. Tras ello, aparecerán todas las ofertas disponibles para la campaña de diciembre y enero.