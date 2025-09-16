Los sindicatos aprietan para negociar ya la subida salarial de los funcionarios

UGT, CC OO y CSIF aprietan al Gobierno para negociar cuanto antes la subida salarial de los funcionarios para 2026. este martes de que tomarán las medidas que consideren oportuna si se mantiene la "falta total y absoluta de interlocución" con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Los tres sindicatos, que representan a cerca del 80% de los más de 3,5 millones de empleados públicos, remitieron una carta al ministro de la Función Pública, Óscar López, para retomar las conversaciones entre las partes "de forma inmediata" y abordar la situación de la Administración y de sus trabajadores.

En ese documento, firmado por el presidente de CSIF, Miguel Borra, el coordinador del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo y la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, se reclama a López "un diálogo constante y una mesa permanente donde poder debatir y llevar a cabo una negociación que permita solventar los problemas que vayan surgiendo en la Función Pública".

Además, los tres sindicatos denunciaron "la inacción" del Ministerio y manifestaron su "indignación por la parálisis" en las negociaciones, así como "la grave e inédita situación" en la que se encuentran los trabajadores públicos.

CC OO, CSIF y UGT exigieron "recuperar los estándares de calidad de los servicios públicos que demanda la ciudadanía" e instaron a Función Pública a "resolver asuntos muy preocupantes, tanto en materia de empleo como de congelación salarial".

López avanzó el lunes, en un desayuno informativo, que está dispuesto a negociar la subida salarial de los funcionarios para el próximo año, pero sin precisar fechas, y recordó, también, que se está tramitando una nueva ley de Función Pública.

En este sentido, los sindicatos urgen a retomar cuanto antes el diálogo permanente que permita recuperar la confianza, “bajo el principio de buena fe que hemos venido manteniendo con anterioridad” en el ámbito público. "Ni que decir tiene que, de no obtener respuesta, tomaremos las medidas que consideremos oportunas", concluyen.