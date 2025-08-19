Si solicitas la excedencia puede que la empresa no te guarde el puesto de trabajo: el Estatuto de los Trabajadores lo confirma

Solicitar una excedencia en el trabajo es un derecho reconocido en muchas legislaciones laborales, aunque no siempre resulta un proceso sencillo ni exento de complicaciones. Las razones más frecuentes por las que un trabajador decide acogerse a una excedencia suelen estar relacionadas con el cuidado de hijos, la atención a familiares dependientes, la formación académica o el deseo de emprender nuevos proyectos personales o profesionales. Aunque algunas excedencias son forzosas y garantizan la reserva del puesto, otras son voluntarias y no aseguran una reincorporación inmediata ni en las mismas condiciones pese a lo que muchos podrían pensar, lo que genera incertidumbre para el trabajador.

Cuando nos enfrentamos ante esta situación, uno de los principales conflictos laborales que puede surgir es, a modo de "trampas" que ejerce la empresa, la pérdida de ciertos derechos o condiciones adquiridas previamente, como la antigüedad reconocida en algunos caso. A esto se le suma la desconsideración de ciertos complementos salariales o incluso la imposibilidad de retomar tu puesto de trabajo. Algunas compañías, con el objetivo de evitar la reincorporación del empleado, pueden actuar con cierta opacidad, alegando inexistencia de vacantes o reorganizaciones internas para no readmitir al trabajador en las mismas condiciones. También puede ocurrir que se dilate intencionadamente el proceso de reincorporación o que se ofrezca un puesto de inferior categoría, lo que sitúa al trabajador en una posición vulnerable y le obliga en ocasiones a recurrir a la vía judicial para defender sus derechos.

No obstante, ¿dónde se encuentran los límites de la legalidad en torno a esta cuestión? Antes de entrar en profundidad con lo que establece la legislación, cabe destacar el hecho de que este acto ha sido el principal foco de muchos falsos mitos y leyendas extendidas en el ámbito laboral que no representan a la realidad. Mientras que hay quienes piensan que este movimiento estratégico supone la total disponibilidad del puesto que se deja temporalmente, en la práctica las condiciones son bien distintas y las consecuencias han de ser consideradas antes de tomar cualquier tipo de decisión.

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores?

El texto que defiende los derechos laborales cuenta con un apartado específico en el que identifica, con todo lujo de detalle, las claves a tener en cuenta cuando se lleva a cabo una excedencia. Desde la diferenciación entre la modalidad voluntaria y la forzosa a los motivos habilitados para su solicitud, en el artículo 46 se recogen todas las condiciones de esta práctica laboral. "El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa", establece el escrito en el quinto punto.

Si el motivo de la excedencia comprende el cuidado de un familiar con segundo grado de consanguinidad, la garantía del mismo puesto se considera hasta un año después del empiece de la misma. Si supera este periodo se reserva un "puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente". Aunque recoge dos excepciones para la ampliación de el primer periodo: quince meses para los empleados de familia numerosa de categoría general y dieciocho para los de categoría especial. Las excedencias forzosas "darán derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia", indica el Estatuto.

Requisitos para acceder a una excedencia voluntaria

Pese a que, según la ley, esta modalidad no garantiza un derecho total a que te reserven el puesto que uno ocupaba, la realidad es que es la más flexible, resultando accesible para quien la desee solicitar. Además, algunas compañías hacen una excepción si cuentan con un vínculo de confianza con el trabajador y acceden a la garantía. No obstante, es importante tener en consideración estos requisitos mínimos: