Stadler se hace con un pedido de 200 locomotoras que fabricará en su planta de Valencia

El fabricante suizo de material rodante ferroviario Stadler ha conseguido un importante contrato en el segmento de las locomotoras que aportará una importante carga de trabajo para su fábrica de Valencia. La empresa luxemburguesa de alquiler de locomotoras Nexrail ha encargado a Stadler la construcción de hasta 200 locomotoras híbridas EURO9000 que serán producidas en la planta valenciana, según ha informado hoy la compañía, que no ha aportado detalles del importe del contrato.

La nueva EURO9000 híbrida panto-baterías se basa en la probada plataforma EURO9000 de seis ejes. Su arquitectura multisistema garantiza una operación transfronteriza fluida entre Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, Suiza e Italia. Las primeras entregas están previstas para 2029. El primer operador que utilizará estas locomotoras será Hamburger Rail Service Gmbh & Co. KG (HRS), según ha detallado Stadler.

El fabricante suizo destaca de la EURO9000 que tiene una extraordinaria potencia y capacidad de tracción, lo que le permite operar por sí sola -sin necesidad de una locomotora adicional- incluso en los trayectos más exigentes, como los corredores transalpinos. Además, en redes de corriente continua, su sistema de baterías aporta un extra de potencia que mejora el rendimiento, permite transportar más carga y optimiza la planificación de los trayectos.

Uno de los aspectos más innovadores de esta locomotora es su sistema inteligente de control de baterías. Este sistema optimiza el ahorro mediante el frenado regenerativo, reduce los costes asociados a los picos de consumo eléctrico y, gracias a su capacidad de almacenamiento, permite comprar energía en los momentos más económicos, según Stadler. Todos estos beneficios, según el fabricante suizo, hacen que la EURO9000 híbrida panto-baterías no solo sea más versátil, sino también más rentable de operar que otros modelos del mercado.