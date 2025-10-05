Sube el precio del gas

Si ya estamos a la cabeza de Europa en cuanto a la subida del precio de la luz se refiere (14,7%, por la actualización del IVA y las medidas antiapagón), hay que prepararse para el subidón del gas que se avecina cara al invierno. La Tarifa de Último Recurso (TUR) ha sido actualizada con un incremento del 13,2%para hogares individuales y pequeños negocios, y entre un 15% y un 20% para las comunidades vecinales.

Un golpe que impacta directamente en los bolsillos de las familias por las consecuencias que tal medida va a tener en los usuarios del gas natural en las viviendas. Sin embargo, pese al fuerte incremento de la TUR, los especialistas siguen recomendando esta tarifa regulada frente a la del mercado libre que, en ocasiones, llega a ser hasta el doble más cara que la TUR.

Los nuevos paquetes de sanciones contra Rusia no van a favorecer la evolución del precio del gas, que ahora se adquiere en mercados lejanos más caros. También influirá en el coste, la inversión en la mejora de los canales de distribución, tal y como sucede igual en el mercado de la electricidad, por razón de que el 83,4% de los nudos de la red distribuidora eléctrica se encuentran actualmente saturados. Siendo ciertos los datos de la buena evolución de la macroeconomía en España, la realidad es que a nivel doméstico el día a día sigue generando situaciones de apuro en millones de domicilios. La inflación ha repuntado dos décimas en septiembre, poniéndose a un punto del 3%, el peor desempeño con relación a nuestros socios del euro.