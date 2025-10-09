Sube la presión sobre el alquiler: la demanda crece un 13% y Guadalajara marca récord en España

Escasez de oferta y precios por las nubes. Estos son los principales aspectos que definen el mercado de la vivienda en nuestro país, tanto de compra como de alquiler. Por tanto, no es de extrañar que cuando en los portales inmobiliarios se anuncian pisos de alquiler, estos apenas duran unos minutos por el interés desmedido de miles y miles de personas. Este escenario ha provocado que el mercado del alquiler se haya vuelto cada vez más competitivo y que no sea tarea sencilla acceder a este tipo de pisos.

En el tercer trimestre de 2025, los anuncios de viviendas en alquiler publicados en Idealista recibieron una media de 35 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 13% más elevada que la registrada entre julio y septiembre de 2024, cuando recibían de media 31 contactos, según un estudio publicado por el portal inmobiliario.

A pesar de que desde Idealista llevan años advirtiendo sobre la gravedad del problema y el "peligroso" aumento de la competencia entre familias, les sorprende que el Gobierno continúe aplicando políticas "ineficaces" que excluyen a miles de ciudadanos del mercado del alquiler en vez de aplicar soluciones reales, tal y como asegura el portavoz del portal inmobiliario, Francisco Iñareta. Y explica que "un análisis serio revela que la falta de oferta sumada a la creciente competencia solo empuja aún más los precios hacia arriba y condena a cada vez más hogares a la imposibilidad de acceder a una vivienda. Como dijimos entonces, la situación no mejora: el agua sigue subiendo".

Guadalajara es la provincia donde la competencia por la vivienda de alquiler es mayor, ya que se postulan una media de 81 familias por cada anuncio, y le siguen de cerca Navarra (76) y Álava (71). La competencia también es elevada en Barcelona, Zaragoza y Tarragona con 63, 58 y 53 contactos por anuncio, respectivamente. Asimismo, por encima de la media nacional, se incluyen Toledo (51), Madrid (50), Lérida (50), Vizcaya (46), Valladolid (43), Guipúzcoa (41) e Islas Baleares (36).

En cambio, en el lado opuesto se sitúan las provincias de Cáceres (9), Salamanca (10) y Badajoz (12), siendo las que menos competencia tienen.

En Barcelona la competencia se ha reducido

El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas. El mayor incremento entre las grandes ciudades se ha dado en Bilbao (49%), seguido de Palma (22%), Alicante (19%), Málaga (13%) y Sevilla (12%). En Madrid la competencia ha crecido un 4%, mientras que el incremento ha sido menor en Valencia (3%) y San Sebastián (2%). Barcelona es el único gran mercado en el que la competencia se ha reducido (-3%). El grupo de seis capitales en las que el volumen de competidores por anuncio se ha reducido lo completan Ceuta (-31%), Cáceres (-9%), Las Palmas de Gran Canaria (-3%), Lugo (-2%) y La Coruña (-2%).

Asimismo, en 10 capitales de provincia el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50%: Lérida (84%), Burgos (81%), Logroño (76%), Ciudad Real (75%), Melilla (74%), Teruel (59%), Palencia (55%), Cuenca (54%), Badajoz (54%) y Zamora (51%).