El superávit por cuenta corriente cae en un junio un 7,4%, hasta los 5.000 millones de euros

La balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, registró un superávit de 5.000 millones de euros en junio, cifra que es un 7,4% inferior a los 5.400 millones del mismo mes de 2024, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

Por su parte, la balanza de bienes y servicios presentó un superávit de 6.400 millones de euros en junio, frente a los 7.300 millones un año antes. Dentro de esta, el turismo contribuyó con un superávit de 6.000 millones, igual que lo registrado en 2024.

De su lado, la balanza de rentas primaria (rentas de trabajo, de la inversión, impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) y secundaria (transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) registró un déficit de 1.300 millones de euros, inferior al déficit de 1.800 millones del 2024.

El saldo de la cuenta de capital, por su parte, mantuvo su superávit en junio, con 1.300 millones, cifra que se mantiene igual que el mismo mes de 2024.

Así, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que determina la capacidad o necesidad de financiación de la economía española, registró un superávit de 6.300 millones de euros en el sexto mes del año 2025, un 5,9% menos que el año anterior 2024, cuando fue de 6.700 millones.

Superávit de 44.300 millones de euros en los últimos 12 meses

Por su lado, en el acumulado de los últimos 12 meses hasta junio, el superávit de la balanza por cuenta corriente se situó en el 2,7% del PIB, con 44.300 millones, inferior al de 2024 (2,9% del PIB), mientras que el de la cuenta de capital lo hizo en el 1,2%, hasta los 19.100 millones, superior al del año anterior (1% del PIB).

La capacidad de financiación en el último año 2025 fue de 63.300 millones de euros, el 3,9% del PIB, ligeramente inferior a los 61.200 millones del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la balanza de bienes y servicios presentó un superávit de 64.400 millones de euros en el acumulado de un año, frente a los 65.200 millones un año antes. Dentro de ésta, el turismo contribuyó con un superávit de 70.100 millones, frente a los 64.300 millones de 2024.

De su lado, la balanza de rentas primaria (rentas de trabajo, de la inversión, impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) y secundaria (transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) registró un déficit de 20.200 millones de euros, igual que 2024.

El saldo de la cuenta de capital, por su parte, incrementó su superávit, con 19.100 millones, frente a los 16.100 millones de 2024.