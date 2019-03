¿Te preocupa la seguridad de los pagos móviles?

Pasada la histeria colectiva provocada por la difusión del falso robo con datáfono en el metro perpetrado contra las tarjetas contactless, los españoles hemos aprendido a querer a esta nueva tecnología. De hecho, somos el país europeo que más utilizamos esta forma de pago, de acuerdo con un estudio de Osborne Clarke. En concreto el 57% utilizamos el contactless, un 12 % más que la media de Europa. Esto, unido a las nuevas plataformas de pago, tanto bancarias como de otros proveedores como Apple o Samsung, ha hecho que el pago con móvil también se extienda, nos explica el comparador de tarjetas HelpMyCash.com. Actualmente 3 de cada 10 usamos los teléfonos como método de pago habitual, según el Barómetro de pagos digitales de Mastercard. Pero ¿es un método de pago seguro?

Los pasos de seguridad que tiene el pago móvil

El pago con móvil a través de aplicaciones está, de hecho, más protegido que el pago con tarjetas contactless. Esto no significa que las tarjetas sin contacto no sean seguras, sino que el proceso para llevar a cabo el pago con un teléfono tiene más pasos de seguridad.

En primer lugar, para poder hacer uso de estas aplicaciones deberemos desbloquear el móvil a través de un número pin, un patrón o la huella dactilar. Seguidamente, la aplicación de pago móvil pedirá algún tipo de contraseña (que también podrá ser un pin, un patrón o algún tipo de reconocimiento biométrico) para acceder a ella y, finalmente, si la compra es superior a los 20 euros, también nos pedirá el número pin de la tarjeta. Así, otra persona no autorizada lo tendrá más complicado para utilizar estas aplicaciones.

Además, independientemente de si utilizamos el contactless, el móvil u otra forma de pago, todas las tarjetas bancarias tienen por ley un seguro que protege a sus titulares de un posible robo y limita su responsabilidad a un máximo de 50 euros, nos explica Agustina Battioli, experta en tarjetas en HelpMyCash.

Qué ‘apps’ para pago móvil podemos utilizar

Hoy en día son pocas las entidades que no ofrecen una alternativa de pago con móvil, ya sea a través de sus propias apps de pago móvil o de las aplicaciones de terceros. De hecho, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por HelpMyCash, el 79,4% de los bancos ofrecen al menos un medio de pago con móvil.

Bankia es el banco que más alternativas ofrece. Así los titulares de la Cuenta ON, podrán pagar a través de Apple Pay, Samsung Pay, iupay y Google Pay. Aunque no es el único banco en ofrecer varias opciones. Después de Bankia, los clientes de BBVA, OpenBank y Banco Santander son los que más alternativas tienen. Los titulares de laCuenta Online Go de BBVA, la cual es gratuita al contratarla por Internet, y los titulares de las cuentas del Santander podrán pagar con Apple Pay, Google Pay y iupay. Por otro lado, los titulares de la Cuenta Corriente Open de OpenBank podrán hacerlo a través de Samsung Pay, Google Pay y Apple Pay.

La aplicación de pago móvil más utilizada es Apple Pay, más de la mitad de las entidades la ofrecen, seguida por iupay (29,4%), Samsung Pay (26,5%) y Google Pay (20,56%). Además, cualquier tarjeta Visa o Mastercard, independientemente del banco al que pertenezca, también podrá utilizar aplicaciones como la de Orange Cash para pagar con el teléfono. Y, lógicamente, las tarjetas de cada banco pueden vincularse con el monedero virtual de la propia entidad.

En definitiva, podemos suponer que el pago móvil ha llegado a España para quedarse y es que se espera que en 2020 el 93% de los españoles de entre 18 y 35 años utilice el móvil para pagar, de acuerdo con una encuesta realizada por Visa y Ditrendria.