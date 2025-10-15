TikTok Shop impulsa la digitalización de las pymes: el 81% ha conseguido llegar a nuevos clientes gracias a la red social

TikTok es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, ya que cuenta con 1.840 millones de usuarios, de los cuáles, más de 23 millones están tan solo en España. Esta aplicación nació en septiembre de 2016 y, aunque en un principio se conocía como un sitio donde crear y compartir vídeos cortos con música, ahora ha abierto un mundo de posibilidades.

La red social lanzó TikTok Shop en 2021 en Reino Unido, la integración del comercio electrónico dentro de la propia plataforma que después llegó a Estados Unidos. No fue hasta diciembre de 2024 cuando aterrizó en España y en Irlanda, siendo los primeros países de la Unión Europea en abrir. En 2025, el primer país de Latinoamérica en incorporarse fue México, y después le llegó el turno a Francia, Italia y Alemania. Los últimos países en contar con este comercio electrónico han sido Brasil y Japón. "Hemos hecho una expansión fuerte en los últimos años. Somos la nueva era del e-commerce", aseguran desde TikTok.

Desde su llegada a España, más de 12.000 marcas y pymes ya venden directamente dentro de la aplicación, según datos facilitados por la propia plataforma. Su presencia en TikTok ha hecho que seis de cada diez usuarios hayan descubierto nuevos productos y servicios en el último mes, lo que supone una oportunidad no solo para grandes marcas como L'Oreal o Nivea, sino también para pequeñas y medianas empresas.

España es un país de pymes y TikTok les da la oportunidad de aumentar su cifra de negocio. Y es que el 88% de los usuarios dicen que el contenido de las pequeñas y medianas empresas les ha inspirado a probar y comprar más localmente; mientras que ocho de cada diez pymes (81%) aseguran que la red social les ha ayudado a llegar a nuevos clientes, lo que muestra un cambio en el paradigma del comercio electrónico.

4 funcionalidades para descubrir y comprar

Desde TikTok Shop lo tienen claro: "Venimos a revolucionar el mundo del e-commerce". Para ello, ofrecen cuatro funcionalidades nativas para descubrir y comprar:

Live Shopping : permite a las marcas y a los creadores mantener una conexión con la comunidad en tiempo real. De esta forma, los usuarios pueden tener una experiencia de compra similar a la de una tienda física pero en el espacio online.

: permite a las marcas y a los creadores mantener una conexión con la comunidad en tiempo real. De esta forma, los usuarios pueden tener una experiencia de compra similar a la de una tienda física pero en el espacio online. Vídeo corto : los creadores muestran sus productos de manera orgánica.

: los creadores muestran sus productos de manera orgánica. Escaparate de producto : las marcas muestran en su perfil el catálogo de sus productos.

: las marcas muestran en su perfil el catálogo de sus productos. Pestaña de tienda: la selección de todas las marcas, acceso a promociones y la función de búsqueda integrada. Crea un puente entre el feed Para ti y el e-commerce tradicional.

La integración del comercio electrónico dentro de la propia aplicación elimina pasos intermedios y permite realizar compras sin salir del entorno de TikTok, lo que simplifica el proceso de compra y favorece la inmediatez, mejorando la experiencia del usuario.

Wild Rain Cosmetics o It's Lava como casos de éxito

Mar Sánchez, la cofundadora de Wild Rain Cosmetics, explica que TikTok Shop se ha convertido en el principal canal de venta de su compañía, mientras que el marketplace ha pasado a un segundo plano. Por ello, anima a todas las empresas a sumarse a este comercio electrónico de la red social: "Es una experiencia única y cuando le coges el ritmo sube como la espuma".

It's Lava es una compañía de bolsos y accesorios creada en España y María Fernández, la responsable de TikTok en esta empresa, anima a que las personas a que se lancen a utilizar este comercio electrónico y que no tengan miedo. "El contenido en TikTok funciona más siendo real que siendo muy producido", sentencia.