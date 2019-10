Toda precaución es poca: trucos para no convertirte en un moroso por culpa de un préstamo

Según el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, la morosidad dentro del sector del crédito al consumo aumentó “a tasas de dos dígitos” entre los meses de junio de 2015 y de 2018. Para remediarlo, las entidades bancarias de nuestro país han endurecido los requisitos para acceder a estos productos, tal y como les recomendaba el supervisor. Pero desde el comparador financiero HelpMyCash.com afirman que los propios solicitantes también pueden tomar ciertas precauciones para que un préstamo no desestabilice su economía y no les haga caer en impagos.

La regla del 35%

La principal regla que hay que tener presente para disfrutar de unas finanzas personales sanas es que no se debe dedicar más del 35-40% de los ingresos mensuales netos al pago de las deudas financieras, entendiendo por tales las cuotas de todos los créditos que se tengan vigentes: la hipoteca, el préstamo para el coche, el recibo de la tarjeta de crédito...

En consecuencia, según HelpMyCash.com, antes de solicitar un préstamo para financiar cualquier proyecto particular es imprescindible calcular si se superaría ese porcentaje o no. Imaginemos, por ejemplo, que cobramos 1.500 euros y ya pagamos 400 euros mensuales por una hipoteca. En ese caso, como el 35% de los ingresos serían 525 euros, la cuota del nuevo crédito al consumo debería ser de un máximo de 125 euros para no tener problemas de sobreendeudamiento.

Para ajustar la cuota a estos parámetros se puede, por ejemplo, alargar el plazo de devolución del crédito. Ahora bien, prolongar el período de amortización hace que se generen más intereses y que, a la larga, el préstamo salga más caro. Por ello, lo aconsejable es encontrar un equilibrio que permita reembolsar el dinero sin problemas, pero sin dedicar más tiempo de la cuenta.

Comparar es clave para pagar menos

Asimismo, cuanto menor sea el interés del crédito contratado, más baratas serán sus mensualidades. Por este motivo, desde el comparador recomiendan pedir el préstamo a varias entidades para ver cuál de ellas ofrece las mejores condiciones de financiación. Conviene, eso sí, fijarse no solo en el tipo aplicado, sino también en las posibles comisiones y requisitos de vinculación.

En ese sentido, es interesante tener presente, además de a las entidades de toda la vida, a la banca online. Y es que ciertos bancos virtuales ofrecen unas condiciones muy atractivas: el Crédito Proyecto de Cofidis, por ejemplo, tiene un tipo que parte del 5,95% TIN (6,12%TAE), mientras que el Préstamo Personal de Cetelem cuenta con un interés desde el 6,95% TIN (7,18% TAE). Ambos productos no tienen comisiones de apertura y pueden contratarse sin tener que firmar servicios adicionales.

¿Qué hago si no puedo pagar?

Pese a tomar estas precauciones, sin embargo, es posible que la situación económica del titular empeore y que llegue un momento en el que no pueda pagar las cuotas del préstamo. En esos casos, desde HelpMyCash.com recomiendan adelantarse a la demora y tratar de negociar soluciones con el banco: alargar el plazo para que las mensualidades sean más asequibles, reunificar varias deudas en una sola (si se tienen varias) para pagar menos cada mes...

No abonar la mensualidad y dejar que pase el tiempo, en cambio, no es nada aconsejable, pues la entidad cobraría intereses y comisiones de demora que harían aumentar todavía más la deuda. Y en el peor de los casos, si el préstamo tuviera una garantía personal (casi todos los créditos al consumo la tienen), el banco podría reclamar el embargo de todos los bienes presentes y futuros del titular, incluidas sus cuentas y una parte de sus ingresos.